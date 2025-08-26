 Open menu
Business, Recht

Kaffee Partner erhält Refinanzierung mit Latham & Watkins

©ejn

Frankfurt. Latham & Watkins beriet Kaffee Partner, Anbieter von Kaffeeautomaten für kleine und mittlere Unternehmen, bei einer Refinanzierung.

Das Banking & Private Credit Team von Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins hat Kaffee Partner bei der Transaktion begleitet, so eine Aussendung. Kaffee Partner bietet Kaffeelösungen – u.a. Kaffeevollautomaten – für kleine und mittelständische Unternehmen in der DACH-Region.

Die Refinanzierung

Die aktuelle Refinanzierung erfolgte durch den alternativen Vermögensverwalter Cheyne Strategic Value Credit und soll das weitere Wachstum und die strategische Entwicklung von Kaffee Partner unter der Eigentümerschaft von Capvis unterstützen, wie es heißt. Laut Kaffee Partner und Capvis wurde die Refinanzierung Anfang Juli 2025 abgeschlossen.

„Der Abschluss einer mittelfristigen Refinanzierung der Kaffee Partner Holding in Osnabrück durch den Eigentümer Capvis in Zusammenarbeit mit Cheyne SVC ist Ausdruck des Vertrauens in die strategische Entwicklung von Kaffee Partner und unterstreicht die positive Entwicklung der Gesellschaft. Zugleich ist er aber auch ein erfreuliches Zeichen für das wieder auflebende Geschäft am Markt für Unternehmensfinanzierungen in Deutschland“, so Daniel Flaig, Partner bei Capvis.

Im Team von Latham & Watkins waren Alexandra Hagelüken (Partner), Ralph Dräger (Counsel, gemeinsame Federführung), Anastasia Dressler und Verena Birke (beide Associate, alle Banking & Private Credit, Frankfurt).

Weitere Meldungen:

  1. Cerha Hempel berät flatex beim Start des Kryptogeschäfts in Österreich
  2. Gleiss Lutz berät Attikon bei strategischer Partnerschaft mit Astorg
  3. Neue Deals: Clifford Chance, Görg, Greenflag und Noerr beraten Verkäufe von Mercedes & Co
  4. WFW berät Investoren bei nachrangiger Finanzierung für Railpool

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Pitch Professor vs. Lampenfieber: Erfolgreich präsentieren

Finanzvorstände lieben KI-Agenten immer mehr, so Salesforce: Die Ziele

ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Förder-Umstellung der aws soll KMU-Innovationen besser schützen

STRABAG SE macht Péter Glöckler zum Vorstand für Süd + Ost

Neu in Finanz:

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

VMK Versicherungsmakler geht an wefox Austria mit Hilfe von Taylor Wessing

Bankaufsichtsrecht 2025: Tagung am 7. Oktober in Innsbruck

Michaela Bauer wird 2026 neue CEO der Slovenská sporiteľňa

Kommunalkredit berät Renalfa IPP bei neuer Energie-Finanzierung

Neu in Recht:

Kult-Disko „Bettel-Alm“ in der Insolvenz mit Anwalt Peter Sommerer

Neues Modul für die RDB: „NIU – Nachhaltigkeit im Unternehmen“

Kaffee Partner erhält Refinanzierung mit Latham & Watkins

LexisNexis: Was Reisenden bei Flug-Ausfall wirklich zusteht

Kanzlei Schiefer tritt respACT bei: „Keine Ideologie, sondern Ökonomie“

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken

Verstärkung für Steuerberater: Gefördertes Projekt von waff und ASW

Dänemark senkt Steuer auf Bücher radikal, Österreich soll nachziehen

Neuer Zertifikats-Lehrgang Group Tax Manager:in für Konzern-Steuerprofis

Neu in Bildung/Uni:

Heiler für Auto-Raser gesucht: KFV sucht wechselwillige Psychologen

Boku und PIK analysieren Schutz der Pflanzen im Klimawandel

Wenn Tiere zu Influencern werden: Der mutigen Gans gehört die Welt

Neuer WU-Professor für Information Systems & Applied AI: Thomas Grisold

Uni Innsbruck nimmt Archiv des Forums Alpbach unter die Lupe

Neu in Personalia:

ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

STRABAG SE macht Péter Glöckler zum Vorstand für Süd + Ost

Neuer WU-Professor für Information Systems & Applied AI: Thomas Grisold

Neuer CEO und neuer CFO folgen auf den Gründer bei Tax-App Taxefy

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Neues Modul für die RDB: „NIU – Nachhaltigkeit im Unternehmen“

Heiler für Auto-Raser gesucht: KFV sucht wechselwillige Psychologen

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

Finanzvorstände lieben KI-Agenten immer mehr, so Salesforce: Die Ziele

VMK Versicherungsmakler geht an wefox Austria mit Hilfe von Taylor Wessing