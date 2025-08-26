Kaffee Partner erhält Refinanzierung mit Latham & Watkins

Frankfurt. Latham & Watkins beriet Kaffee Partner, Anbieter von Kaffeeautomaten für kleine und mittlere Unternehmen, bei einer Refinanzierung.

Das Banking & Private Credit Team von Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins hat Kaffee Partner bei der Transaktion begleitet, so eine Aussendung. Kaffee Partner bietet Kaffeelösungen – u.a. Kaffeevollautomaten – für kleine und mittelständische Unternehmen in der DACH-Region.

Die Refinanzierung

Die aktuelle Refinanzierung erfolgte durch den alternativen Vermögensverwalter Cheyne Strategic Value Credit und soll das weitere Wachstum und die strategische Entwicklung von Kaffee Partner unter der Eigentümerschaft von Capvis unterstützen, wie es heißt. Laut Kaffee Partner und Capvis wurde die Refinanzierung Anfang Juli 2025 abgeschlossen.

„Der Abschluss einer mittelfristigen Refinanzierung der Kaffee Partner Holding in Osnabrück durch den Eigentümer Capvis in Zusammenarbeit mit Cheyne SVC ist Ausdruck des Vertrauens in die strategische Entwicklung von Kaffee Partner und unterstreicht die positive Entwicklung der Gesellschaft. Zugleich ist er aber auch ein erfreuliches Zeichen für das wieder auflebende Geschäft am Markt für Unternehmensfinanzierungen in Deutschland“, so Daniel Flaig, Partner bei Capvis.

Im Team von Latham & Watkins waren Alexandra Hagelüken (Partner), Ralph Dräger (Counsel, gemeinsame Federführung), Anastasia Dressler und Verena Birke (beide Associate, alle Banking & Private Credit, Frankfurt).