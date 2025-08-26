Neues Modul für die RDB: „NIU – Nachhaltigkeit im Unternehmen“

Fachverlage. Manz hat die RDB um das neue Modul „NIU – Nachhaltigkeit im Unternehmen“ erweitert. Dazu zählen derzeit u.a. 200 ESG-Lexikonbegriffe und 70 Fachberichte.

Nachhaltigkeit ist für Unternehmen nicht bloß Trend, sondern Pflicht und Chance, heißt es in in der Ankündigung von Fachverlag Manz: „NIU – Nachhaltigkeit im Unternehmen“ ist ab sofort ein neues Modul in der Rechtsdatenbank RDB. Es soll Rechtsprofis bei Fragen rund um ESG, Nachhaltigkeitsberichterstattung und Unternehmenspraxis unterstützen.

Der Inhalt steht bis Jahresende allen offen

Derzeit enthält NIU mehr als 70 redaktionelle Experten-Beiträge sowie ein ESG-Lexikon von Marina Luggauer und Noah Weidner mit 200 zentralen Begriffen; beides werde laufend ausgebaut.

Die Erläuterungen richten sich an Praktikerinnen und Praktiker und enthalten neben einer englischen Übersetzung auch Hinweise zu häufigen Praxisproblemen, so der Verlag. Ab sofort und noch bis Jahresende ist NIU bei allen RDB-Bestandskunden automatisch dabei, danach wird das Modul kostenpflichtig.