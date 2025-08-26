 Open menu
Pitch Professor vs. Lampenfieber: Erfolgreich präsentieren

Erfolgreich pitchen ©Linde

Ratgeber. Ob Gründer, Manager, Student oder introvertierter Erfinder: „Erfolgreich pitchen!“ von Daniel Cronin soll helfen, die eigene Idee zu verkaufen – und dabei die Nerven zu bewahren.

Ob Gründer, Manager, Student oder introvertiertes Talent – man hat eine Idee, aber niemand hört richtig zu? Dann ist dieses Buch die Lösung – jedenfalls wenn es nach Fachverlag Linde geht. Konkret biete Autor Daniel Cronin – „The Pitch Professor“ – einen praktischen Lösungsweg, um auf der Bühne zu überzeugen.

Die Inhalte

Der Pitch Professor kann jedem helfen – vom schüchternen Schulkind bis zum Unicorn-Gründer und DAX-Vorstand, wird versprochen. Eine wichtige Rolle in dem knapp 170 Seiten starken Handbuch spielt die Angst vor öffentlichen Auftritten und ihre Manifestationen – Nervosität, Versagensangst, zittrige Stimme. Die Neuerscheinung will dabei helfen, bei Pitches und Präsentationen erfolgreich aufzutreten und die eigene Idee prägnant ans Ziel zu bringen – trotz der typisch menschlichen Gefühle in Stress-Situationen, mit denen man umzugehen lernt.

Das „schlimmstmögliche Szenario“ beherrschen lernen

„Während meiner gesamten Schulzeit war jede Art von öffentlichem Sprechen das schlimmstmögliche Szenario für mich, und ich tat alles, um das zu vermeiden. Es war einfach fürchterlich“, schildert Autor Cronin in dem Buch – doch letztendlich wurde daraus eine Karriere: „Im Laufe der Jahre wurde mir klar, dass es nicht nur auf die Idee selbst ankommt, sondern auch auf die Art und Weise, wie man anderen von dieser Idee erzählt.“

Diese richtige Art und Weise wird durch Werkzeuge vermittelt, die u.a. aus dem Startup-Bereich kommen, beispielsweise die Präsentation einer Geschäftsidee in wenigen Worten. Weitere Themen sind das Publikum für sich zu gewinnen („nicht mit Perfektion, sondern mit Präsenz“), der richtige Umgang mit Fragen, die souveräne Gesprächseröffnung und auch ein wenig Sprechtraining – „nicht nur lauter, sondern klarer, ehrlicher und überzeugender“.

