Bronze-Zertifikat für emissionsfreie Produktion von Laufen in Gmunden

Industrie & ESG. Laufen Austria, der einzige heimische Sanitärcheramik-Produzent, erhält nach der Umstellung auf emissionsfreie Produktion eine internationale Zertifizierung für Nachhaltigkeit.

Laufen Austria betreibt am Standort Gmunden die nach eigenen Angaben weltweit erste komplett emissionsfreie Produktionsstätte für Sanitärkeramik. Seit zwei Jahren ist dort ein elektrisch betriebener Tunnelofen im Vollbetrieb, der ausschließlich mit erneuerbaren Energien wie Photovoltaikstrom und zertifiziertem Ökostrom arbeitet. Dadurch werden jährlich rund 5.000 Tonnen CO₂ im Vergleich zu herkömmlichen Produktionsverfahren eingespart, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Laufen Austria ist das einzige Unternehmen, das in Österreich Sanitärkeramik produziert und beschäftigt in fünf Ländern rund 2.500 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Sitz in Wilhelmsburg und der besagten Produktion in Gmunden ist Teil der Schweizer Laufen-Gruppe mit Hauptsitz in Laufen bei Basel. Nun wurden die in Gmunden hergestellten Produkte als erste weltweit mit der sogenannten „Cradle to Cradle Certified Circularity“ auf Bronze-Niveau ausgezeichnet: Dieses internationale Nachhaltigkeitslabel bewertet unter anderem Materialgesundheit, Recyclingfähigkeit, Wassernutzung und die eingesetzten Energien.

Der Hintergrund: In Gmunden kommen für die Keramikfertigung ausschließlich schadstofffreie Rohstoffe zum Einsatz, die Produkte sind für den geschlossenen Materialkreislauf konzipiert; rund die Hälfte des aufbereiteten Prozesswassers wird intern wiederverwendet. Die frühere gasbasierte Produktion wurde bis Ende des Vorjahres vollständig stillgelegt, lediglich ein einzelner Gasofen blieb als Schaustück erhalten.

Produkte helfen beim CO2-Sparen

Der elektrisch betriebene Tunnelofen benötigt weniger Energie als klassische Brennöfen und bietet eine vollständig dekarbonisierte Herstellung. Mithilfe einer Photovoltaikanlage mit rund 5.000 Modulen wird vor Ort ein Großteil der benötigten Energie erzeugt, zwei eigene Trafostationen sichern die Versorgung. Durch die Umstellung aller thermischen Prozesse auf Elektrizität konnte der Standort vollständig dekarbonisiert werden, darunter auch die Wasseraufbereitung und die Beheizung im Formenbau. Zusätzlich wurden Wärmerückgewinnungssysteme eingeführt.

Laufen-Austria-Geschäftsführer Christian Schäfer betont, dass der Standort international als Vorbild für nachhaltige Industrie gelte. Am Standort Gmunden würden Produkte gefertigt, die im Schnitt pro Stück 50 Kilogramm CO₂ einsparen und für Großprojekte wie Hotels zu Klimaeffekten führen.