Compliance Solutions Day 2025: Re-Zertifizierung für Compliance Officer

Compliance Officer sehen sich neuen Herausforderungen durch immer mehr Regeln gegenüber. Am Compliance Solutions Day 2025 ist wieder Gelegenheit für die Re-Zertifizierung.

Die Anzahl der Gesetze, Verordnungen und technischen Standards wächst rasant, die Unternehmensethik rückt immer mehr in den Fokus und die Digitalisierung hat einen nicht unerheblichen Anteil an der Zunahme der Aufgaben, aktuell durch KI: Mit Weiterbildung bleiben Compliance Officer für zunehmende regulatorische Anforderungen gerüstet.

Wer schon eine Zertifizierung zum Compliance Officer hat, muss diese alle drei Jahre erneuern. Dafür bietet der Compliance Solutions Day am 25. September 2025 nun wieder Gelegenheit: Die Veranstaltung widmet sich Themen von ESG über Strafrechtsreform und Cyber-Regulatorik bis zum CEO Fraud 2.0. Dabei kann wieder ein 2-stündiger Re-Zertifizierungsworkshop für Compliance Officer gebucht werden. Geleitet von den Compliance-Profis Roman Sartor und Andrea Pilecky erhalten Compliance Verantwortliche eine kompakte Fortbildung, die alle Anforderungen der Re-Zertifizierung erfüllt.

