NÖM kauft Produktion der Vorarlberg Milch: Kanzlei bpv Hügel hilft

Milch-Konzerne. Wirtschaftskanzlei bpv Hügel hat die NÖM AG beim Zusammenschluss mit Vorarlberg Milch begleitet. Die Niederösterreicher übernehmen die Produktion, die Vorarlberger erhalten dafür NÖM-Anteile.

Im Rahmen der Transaktion erwirbt das niederösterreichische Molkerei-Unternehmen NÖM mit Sitz in Baden den Produktionsbetrieb der Vorarlberg Milch GmbH in Feldkirch, der künftig als Teil der NÖM-Gruppe geführt wird. Gleichzeitig beteiligt sich die Vorarlberg Milch eGen – Eigentümer der Vorarlberg Milch – mit 3 % direkt an der NÖM AG und erhält einen Sitz im Aufsichtsrat.

Bei der erforderlichen Abstimmung der Vorarlberger Milch-Genossenschafter stimmten laut Medienberichten 96,47 Prozent für den Zusammenschluss mit den niederösterreichischen Sektor-Kollegen. Die Vorarlberg Milch befindet sich bereits seit einiger Zeit in wirtschaftlich schwierigem Fahrwasser.

Raiffeisen und Milch-Genossenschaften bei der NÖM am Ruder

Die Transaktion wurde bereits von der Bundeswettbewerbsbehörde genehmigt. Die Mehrheitsanteile an der NÖM AG bleiben unverändert bei der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien reg. Gen (über die Niederösterreichische Milch Holding GmbH) sowie bei der MGN Milchgenossenschaft Niederösterreich reg. Gen, heißt es dazu weiter.

Kanzlei bpv Hügel war für die Strukturierung der Transaktion, die Durchführung der Due Diligence, die Vertragsgestaltung und -verhandlung sowie das fusionskontrollrechtliche Verfahren verantwortlich. „Die Partnerschaft zwischen NÖM AG und Vorarlberg Milch stellt einen bedeutenden Schritt in der österreichischen Milchwirtschaft dar“, so Christoph Nauer, Co-Managing Partner bei bpv Hügel.

