So soll eine einzige App die Teilchenphysik verständlich machen

Uni Liverpool. Die App „Code of the Universe” erklärt in 5 Modulen die Grundlagen moderner Physik.

Eine neue Wissenschafts-App will einen interaktiven Zugang zur Welt der Teilchenphysik ermöglichen. Entwickelt wurde „Code of the Universe“ (COTU) von der Quantum Systems and advanced Accelerator Research Group (Quasar Group) am Cockroft Institute der Universität Liverpool in Zusammenarbeit mit Polar Media.

Grundlagen, Geschichte und aktuelle Forschungsziele

Nutzerinnen und Nutzer können mithilfe von Augmented Reality die Dimensionen des geplanten Future Circular Collider am CERN unmittelbar erleben. Die App enthält fünf Module, die Grundlagen, Geschichte und aktuelle Forschung der Teilchenphysik anschaulich vermitteln. Historische Entdeckungen werden durch ein immersives AR-Portal digital rekonstruiert. Auch die Darstellung von Elementarteilchen wie dem Elektron ist interaktiv umgesetzt.

Mit der COTU-App könnten Menschen überall auf der Welt die Technologien rund um den Future Circular Collider in ihrer eigenen Umgebung erleben und damit das Unsichtbare sichtbar machen, meint Professor Carsten Welsch, Gründer und Leiter der QUASAR Group in einer Aussendung.

Simulation in der App

Die Quantenfeldtheorie wird durch die Simulation eines Teilchenfelds zugänglich gemacht. Mit einer Erdquerschnitt-Visualisierung werden Größe und Komplexität des geplanten Beschleunigers veranschaulicht. In Simulationen können Nutzer sogar eigene Teilchenkollisionen erzeugen, abspeichern und teilen. Die App will moderne Physik für ein breites Publikum zugänglich machen und Begeisterung für Forschung fördern. Seit kurzem steht „Code of the Universe“ kostenlos für iOS und Android zur Verfügung.