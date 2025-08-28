 Open menu
Finanz, Recht

Banken geben ABO Energy syndizierte Kreditlinie mit Clifford Chance

©ejn

Frankfurt. Clifford Chance berät die Kreditgeber bei einer syndizierten Kreditlinie in Höhe von €240 Millionen für ABO Energy.

Damit hat Anwaltssozietät Clifford Chance die Kreditgeber bei der ersten syndizierten Kreditlinie in Höhe von €240 Millionen für ABO Energy GmbH & Co. KGaA beraten, so eine Aussendung. ABO Energy habe damit erstmals einen Konsortialkreditvertrag abgeschlossen.

Die Transaktion

Unter Führung der Commerzbank als Dokumentationsagent haben sich sieben Banken daran beteiligt. Das Volumen der Finanzierung beträgt €240 Millionen und verteile sich zu je einem Drittel auf klassische Darlehen, revolvierend einsetzbare Betriebsmittellinien und Avallinien für Bürgschaften. Commerzbank agierte zusätzlich als Arrangeur und Konsortialführer.

Die Kreditlinie diene der Liquiditätssicherung von ABO Energy und ersetze zum wesentlichen Teil bestehende Kredite sowie Schuldscheine. Darüber hinaus werden ABO Energy finanzielle Mittel bereitgestellt, um die Entwicklung und Umsetzung innovativer und nachhaltiger Wind-, Solar- und Speicherprojekte zu fördern.

  • Das Clifford Chance-Team stand unter der Leitung von Partner Simon Reitz (Global Financial Markets, Frankfurt).
  • ABO Energy wurde von Kanzlei Noerr betreut, unter der Leitung von Alexander Schilling (Partner, Banking & Finance).

