EURAMCO vermietet der CEU das neue Uni-Gelände: Die Berater

Wien. Asset-Manager EURAMCO vermietet 25.700 m2 an die Central European University (CEU): Es ist der größte Wiener Mietvertrag seit Jahren. Die Kanzleien reif und Partner und Vavrovsky Heine Marth halfen.

Asset- und Investmentmanager EURAMCO hat eine Büroimmobilie im 10. Wiener Bezirk Favoriten unweit vom Hauptbahnhof (Quellenstraße 51 bis 55) an die Central European University (CEU) vermietet. Das Objekt ist im Bestand eines Immobilienfonds, den man seit dem Jahr 2005 managt.

„Größter Abschluss der vergangenen Jahre“

Die neu vermietete Fläche über 25.700 Quadratmeter ist der mit Abstand größte Abschluss eines neuen Mietvertrages in Wien in den vergangenen Jahren und entspricht über 15 Prozent der durchschnittlichen jährlichen Vermietungsleistung des gesamten Wiener Immobilienmarktes, so eine Aussendung.

Das Fondsmanagement wurde bei der Vermittlung des neuen Mietvertrages laut den Angaben von dem Wiener Makler Magic Square Immobilien unterstützt. Die rechtliche Beratung von EURAMCO wurde vom Wiener Büro der Kanzlei reif und partner Rechtsanwälte OG unter der Leitung von Partner Michael Senger geleistet. Der Mieter CEU wurde von einem Team von Vavrovsky Heine Marth unter der Leitung von Partner Christian Marth beraten.

„Sehr anspruchsvolles Marktumfeld“

In einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld sei es der Euramco nach komplexen und langwierigen Verhandlungen gelungen, mit der Central European University (CEU) einen zehnjährigen Mietvertrag über die 25.700 Quadratmeter Fläche abzuschließen. Durch diesen Vermietungserfolg werde eine wichtige Weichenstellung für die langfristige Sicherung des Vermögens der Fondsgesellschaft erreicht.

Die Immobilie war in den vergangenen 20 Jahren an die BAWAG vermietet. Der Mietvertrag mit der Bank endet am 30. September 2025. Mit der CEU habe man nun einen neuen, langfristigen Mieter an Bord geholt.