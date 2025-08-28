 Open menu
Bildung & Uni, Tech

KI-Modelle wissen, wie unser Gehirn auf visuelle Reise reagiert

Adrien Doerig (© Joëlle Schwitguébel)
Adrien Doerig (© Joëlle Schwitguébel)

Berlin. Eine neue Studie ermöglicht neue Einblicke, wie das menschlich Gehirn abstrakte Bedeutungen verarbeitet.

Eine Studie unter der Leitung von Adrien Doerig, Gastprofessor für Kognitive Neurowissenschaft an der Freien Universität Berlin, zeigt, dass große KI-Sprachmodelle in der Lage sind, menschliche Gehirnreaktionen auf visuelle Reize vorherzusagen. An der Forschung waren auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten Osnabrück, Minnesota und Montréal beteiligt; die Arbeit wurde in der Nature Machine Intelligence veröffentlicht.

LLM-Tolls im Einsatz

Für die Untersuchung kamen Large Language Models (LLMs) zum Einsatz, wie sie etwa auch der Technik von ChatGPT zugrunde liegen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler analysierten, wie das Gehirn beim Betrachten von Bildern nicht nur Objekte erkennt, sondern auch deren Bedeutungen und Zusammenhänge versteht. Ein zentrales Element der Studie war die Extraktion sogenannter „semantischer Fingerabdrücke“ aus Szenenbeschreibungen mittels Sprachmodellen. Diese semantischen Profile nutzte das Forschungsteam, um funktionelle MRT-Daten zu modellieren, die beim Betrachten von Alltagsbildern entstanden.

Zu den analysierten Szenen gehörten etwa „Kinder, die auf dem Schulhof Frisbee spielen“ oder „ein Hund, der auf einem Segelboot steht“. Mithilfe dieser Methode gelang es, Gehirnaktivitäten nicht nur präzise vorherzusagen, sondern allein anhand der Bildgebung zu rekonstruieren, was Probandinnen und Probanden gesehen hatten. Zur weiteren Validierung trainierte das Team zusätzliche Computervisionsmodelle, um semantische Fingerabdrücke direkt aus Bildern zu gewinnen.

Diese durch Sprachmodelle unterstützten Bildmodelle lieferten Ergebnisse, die stärker mit gemessenen Gehirnaktivitäten übereinstimmten als bekannte Bildklassifikationssysteme. Laut einer Aussendung der Freien Uni Berlin spiegeln menschliche visuelle Repräsentationen weitgehend die Bedeutungsstrukturen moderner Sprachmodelle wider. Die Ergebnisse der Studie eröffnen neue Forschungsrichtungen für Neurowissenschaften und KI. Die verwendeten Methoden würden eine differenziertere Analyse ermöglichen, wie das Gehirn abstrakte Bedeutungen verarbeitet. Die Studie unterstreicht, dass KI-Modelle nicht nur im Sprachbereich, sondern auch für das Verständnis des menschlichen Denkens relevante Erkenntnisse liefern könnten.

Weitere Meldungen:

  1. Technologiekonferenz des AIT für Europas Wettbewerbsfähigkeit
  2. So soll eine einzige App die Teilchenphysik verständlich machen
  3. Boku und PIK analysieren Schutz der Pflanzen im Klimawandel
  4. E-Mobilität: Motoren und Batterien sollen leichter zerlegt werden

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Marie Lechner neue Geschäftsführerin des Austrian Convention Bureau

Pitch Professor vs. Lampenfieber: Erfolgreich präsentieren

Finanzvorstände lieben KI-Agenten immer mehr, so Salesforce: Die Ziele

ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Förder-Umstellung der aws soll KMU-Innovationen besser schützen

Neu in Finanz:

Banken geben ABO Energy syndizierte Kreditlinie mit Clifford Chance

Verlorenes Quartal für Pensionskassen: Performance null Prozent

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

VMK Versicherungsmakler geht an wefox Austria mit Hilfe von Taylor Wessing

Bankaufsichtsrecht 2025: Tagung am 7. Oktober in Innsbruck

Neu in Recht:

750 österreichische Betriebe beteiligen sich an Sammelklage gegen Booking.com

EURAMCO vermietet der CEU das neue Uni-Gelände: Die Berater

Startup-Studie: Gründer mit Geld sind zu 93 Prozent männlich

Compliance Solutions Day 2025: Re-Zertifizierung für Compliance Officer

Facultas Blog: Den Klimawandel bekämpfen mit der Rechtsethik

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken

Verstärkung für Steuerberater: Gefördertes Projekt von waff und ASW

Dänemark senkt Steuer auf Bücher radikal, Österreich soll nachziehen

Neuer Zertifikats-Lehrgang Group Tax Manager:in für Konzern-Steuerprofis

Neu in Bildung/Uni:

KI-Modelle wissen, wie unser Gehirn auf visuelle Reise reagiert

So soll eine einzige App die Teilchenphysik verständlich machen

Heiler für Auto-Raser gesucht: KFV sucht wechselwillige Psychologen

Boku und PIK analysieren Schutz der Pflanzen im Klimawandel

Wenn Tiere zu Influencern werden: Der mutigen Gans gehört die Welt

Neu in Personalia:

Marie Lechner neue Geschäftsführerin des Austrian Convention Bureau

ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

STRABAG SE macht Péter Glöckler zum Vorstand für Süd + Ost

Neuer WU-Professor für Information Systems & Applied AI: Thomas Grisold

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

750 österreichische Betriebe beteiligen sich an Sammelklage gegen Booking.com

Compliance Solutions Day 2025: Re-Zertifizierung für Compliance Officer

So soll eine einzige App die Teilchenphysik verständlich machen

Neues Modul für die RDB: „NIU – Nachhaltigkeit im Unternehmen“

Heiler für Auto-Raser gesucht: KFV sucht wechselwillige Psychologen