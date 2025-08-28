Marie Lechner neue Geschäftsführerin des Austrian Convention Bureau

Tourismus & Management. Marie Lechner übernimmt die Geschäftsführung des Austrian Convention Bureau (ACB). Sie folgt auf Michaela Schedlbauer-Zippusch.

Damit starte der Verband der österreichischen Tagungs- und Kongresswirtschaft in eine neue Ära, bleibe aber seinen drei Säulen Interessenvertretung, Netzwerk und Wissen treu, so eine Aussendung des ACB.

Die Vorgängerin

Seit 2015 leitete Michaela Schedlbauer-Zippusch das ACB-Büro und etablierte u.a. neue Wissens- und Austauschformate – darunter die Best Meeting Thesis Austria (2016), die Beginners Lounge (2020) und das Onboarding Camp (2022). Auch als Lektorin an der FH Wien WKW im Bereich Event- und Kongressdesign setzte sie sich für die Ausbildung künftiger Fachkräfte ein, und begleitete über 130 Studierende in diesem Zeitraum, heißt es weiter.

Zur Arbeit des ACB gehört auch die jährliche Kongressstatistik Meeting Industry Report Austria (mira). In der Amtszeit von Schedlbauer-Zippusch wurden knapp 200.000 Kongresse, Firmentagungen und Seminare gemeldet. Sie bleibe der Branche über ihre neue Funktion verbunden und übernimmt ab November die Position als Head of Governance and Community bei der europäischen medizinischen Fachgesellschaft United European Gastroenterology (UEG) mit Sitz in Wien.

„Michaela Schedlbauer-Zippusch hat das ACB über ein Jahrzehnt hinweg entscheidend geprägt“, so ACB-Präsidentin Renate Androsch-Holzer: „Mit ihrer Leidenschaft für Nachhaltigkeit, ihrer klaren Haltung in herausfordernden Zeiten und ihrem unermüdlichen Einsatz für den Branchennachwuchs hat sie das ACB-Office und unsere Community nachhaltig gestärkt.“

Die neue Chefin

Marie Lechner verantwortete zuletzt im ACB das Congress & Education Management und organisierte seit 2023 unter anderem das Tagungslabor Convention4u sowie die Weiterbildungsplattform ACB know.how. Zuvor war sie von 2014 bis 2022 beim Professional Congress Organiser Mondial Congress & Events tätig. Die diplomierte Tourismusmanagerin (IMC Fachhochschule Krems) bringe Know-how aus dem nationalen und internationalen Kongressumfeld mit.

Zu den kommenden Veranstaltungen des ACB gehört u.a. „Gefunden werden neu denken – Wie KI die Suche verändert“ (11.9.2025): Klassische Google-Suche verliere an Bedeutung – ChatGPT, Google AI-Mode, Sprachassistenten und Agenten übernehmen. Wer nicht maschinenlesbar ist, werde schlichtweg nicht mehr vorgeschlagen. KI- und Tourismus-Expertin Manuela Machner kläre in dem Webinar auf, wie sich die Suche im KI-Zeitalter verändert und worauf man achten muss, um weiterhin sichtbar zu bleiben.