 Open menu
Business, Personalia

Marie Lechner neue Geschäftsführerin des Austrian Convention Bureau

Marie Lechner ©Austrian Convention Bureau / convention-photography.at / Tom Grundschober

Tourismus & Management. Marie Lechner übernimmt die Geschäftsführung des Austrian Convention Bureau (ACB). Sie folgt auf Michaela Schedlbauer-Zippusch.

Damit starte der Verband der österreichischen Tagungs- und Kongresswirtschaft in eine neue Ära, bleibe aber seinen drei Säulen Interessenvertretung, Netzwerk und Wissen treu, so eine Aussendung des ACB.

Die Vorgängerin

Seit 2015 leitete Michaela Schedlbauer-Zippusch das ACB-Büro und etablierte u.a. neue Wissens- und Austauschformate – darunter die Best Meeting Thesis Austria (2016), die Beginners Lounge (2020) und das Onboarding Camp (2022). Auch als Lektorin an der FH Wien WKW im Bereich Event- und Kongressdesign setzte sie sich für die Ausbildung künftiger Fachkräfte ein, und begleitete über 130 Studierende in diesem Zeitraum, heißt es weiter.

Zur Arbeit des ACB gehört auch die jährliche Kongressstatistik Meeting Industry Report Austria (mira). In der Amtszeit von Schedlbauer-Zippusch wurden knapp 200.000 Kongresse, Firmentagungen und Seminare gemeldet. Sie bleibe der Branche über ihre neue Funktion verbunden und übernimmt ab November die Position als Head of Governance and Community bei der europäischen medizinischen Fachgesellschaft United European Gastroenterology (UEG) mit Sitz in Wien.

„Michaela Schedlbauer-Zippusch hat das ACB über ein Jahrzehnt hinweg entscheidend geprägt“, so ACB-Präsidentin Renate Androsch-Holzer: „Mit ihrer Leidenschaft für Nachhaltigkeit, ihrer klaren Haltung in herausfordernden Zeiten und ihrem unermüdlichen Einsatz für den Branchennachwuchs hat sie das ACB-Office und unsere Community nachhaltig gestärkt.“

Die neue Chefin

Marie Lechner verantwortete zuletzt im ACB das Congress & Education Management und organisierte seit 2023 unter anderem das Tagungslabor Convention4u sowie die Weiterbildungsplattform ACB know.how. Zuvor war sie von 2014 bis 2022 beim Professional Congress Organiser Mondial Congress & Events tätig. Die diplomierte Tourismusmanagerin (IMC Fachhochschule Krems) bringe Know-how aus dem nationalen und internationalen Kongressumfeld mit.

Zu den kommenden Veranstaltungen des ACB gehört u.a. „Gefunden werden neu denken – Wie KI die Suche verändert“ (11.9.2025): Klassische Google-Suche verliere an Bedeutung – ChatGPT, Google AI-Mode, Sprachassistenten und Agenten übernehmen. Wer nicht maschinenlesbar ist, werde schlichtweg nicht mehr vorgeschlagen. KI- und Tourismus-Expertin Manuela Machner kläre in dem Webinar auf, wie sich die Suche im KI-Zeitalter verändert und worauf man achten muss, um weiterhin sichtbar zu bleiben.

Weitere Meldungen:

  1. 750 österreichische Betriebe beteiligen sich an Sammelklage gegen Booking.com
  2. LexisNexis: Was Reisenden bei Flug-Ausfall wirklich zusteht
  3. Ibersol startet in Österreich durch Hotel-Übernahme mit DLA Piper
  4. Studien des Tages: Wieviel uns Büros, Reisen, Vorsorge und Bargeld künftig wert sind

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Marie Lechner neue Geschäftsführerin des Austrian Convention Bureau

Pitch Professor vs. Lampenfieber: Erfolgreich präsentieren

Finanzvorstände lieben KI-Agenten immer mehr, so Salesforce: Die Ziele

ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Förder-Umstellung der aws soll KMU-Innovationen besser schützen

Neu in Finanz:

Banken geben ABO Energy syndizierte Kreditlinie mit Clifford Chance

Verlorenes Quartal für Pensionskassen: Performance null Prozent

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

VMK Versicherungsmakler geht an wefox Austria mit Hilfe von Taylor Wessing

Bankaufsichtsrecht 2025: Tagung am 7. Oktober in Innsbruck

Neu in Recht:

750 österreichische Betriebe beteiligen sich an Sammelklage gegen Booking.com

EURAMCO vermietet der CEU das neue Uni-Gelände: Die Berater

Startup-Studie: Gründer mit Geld sind zu 93 Prozent männlich

Compliance Solutions Day 2025: Re-Zertifizierung für Compliance Officer

Facultas Blog: Den Klimawandel bekämpfen mit der Rechtsethik

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken

Verstärkung für Steuerberater: Gefördertes Projekt von waff und ASW

Dänemark senkt Steuer auf Bücher radikal, Österreich soll nachziehen

Neuer Zertifikats-Lehrgang Group Tax Manager:in für Konzern-Steuerprofis

Neu in Bildung/Uni:

KI-Modelle wissen, wie unser Gehirn auf visuelle Reise reagiert

So soll eine einzige App die Teilchenphysik verständlich machen

Heiler für Auto-Raser gesucht: KFV sucht wechselwillige Psychologen

Boku und PIK analysieren Schutz der Pflanzen im Klimawandel

Wenn Tiere zu Influencern werden: Der mutigen Gans gehört die Welt

Neu in Personalia:

Marie Lechner neue Geschäftsführerin des Austrian Convention Bureau

ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

STRABAG SE macht Péter Glöckler zum Vorstand für Süd + Ost

Neuer WU-Professor für Information Systems & Applied AI: Thomas Grisold

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

750 österreichische Betriebe beteiligen sich an Sammelklage gegen Booking.com

Compliance Solutions Day 2025: Re-Zertifizierung für Compliance Officer

So soll eine einzige App die Teilchenphysik verständlich machen

Neues Modul für die RDB: „NIU – Nachhaltigkeit im Unternehmen“

Heiler für Auto-Raser gesucht: KFV sucht wechselwillige Psychologen