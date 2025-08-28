 Open menu
Technologiekonferenz des AIT für Europas Wettbewerbsfähigkeit

Brigitte Bach (© AIT / Peter Rigaud)
Brigitte Bach (© AIT / Peter Rigaud)

„Boosting Competitiveness“. Die vom AIT organisierten Technology Talks Austria ab 11. September sollen Wissenschaft, Industrie und Politik in Wien zusammenbringen.

Die Technology Talks Austria 2025 finden am 11. und 12. September 2025 im MuseumsQuartier Wien statt. Unter dem Titel „Boosting Competitiveness: The Power of Research and Innovation“ thematisiert die laut Aussendung des Veranstalters AIT „wichtigste Technologiekonferenz Österreichs“ die Rolle von Forschung, Technologie und Innovation für die europäische Wettbewerbsfähigkeit. Rund 20 Vortragende aus Forschung, Industrie und Politik werden bei der Konferenz auftreten.

Die Konferenztage werden von EU-Vizepräsidentin Henna Virkkunen und Samsung-Spitzenmanager Young Sohn eröffnet. Zu den prominenten Referenten zählen Alexandra Brintrup (University of Cambridge), Jay Lala (RTX), Maria Rescigno (Humanitas University), Leopold Summerer (ESA Department of Technology) und Guy Lalanne (OECD). Angekündigt wurden auch die drei österreichischen Minister Peter Hanke (BMIMI), Wolfgang Hattmannsdorfer (BMWET) und Eva-Maria Holzleitner (BMFWF).

Formate für junge Forschende

Das Veranstaltungsprogramm wird durch Workshops, Side Events und spezielle Formate für junge Forschende ergänzt. Veranstaltet werden die Technology Talks Austria vom AIT (Austrian Institute of Technology) in Kooperation mit den genannten Bundesministerien, der FFG und der IV. Als wissenschaftliche Partner sind unter anderem die Akademie der Wissenschaften, das Institute of Science and Technology Austria und TU Austria eingebunden. AIT-Managing Director Brigitte Bach betont laut Aussendung das Ziel, die Produktivitätslücke zu den USA zu schließen und bei Innovationen in Zukunft die Nase wieder ganz vorne zu haben.

Tickets für die Konferenz kosten laut den Veranstaltern 240 Euro bzw. für Studierende 120 Euro; im Vorjahr hatte es die erste Auflage des Events mit rund 850 Teilnehmern gegeben.

