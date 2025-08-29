 Open menu
Autosparte von GF mit 2.500 Jobs geht an Nemak aus Mexiko: Die Berater

Industrie. Wirtschaftskanzlei White & Case berät die Schweizer Georg Fischer Fischer AG beim Verkauf der Automobilsparte um 336 Millionen US-Dollar an Nemak aus Mexiko.

White & Case in Deutschland hat das Schweizer Industrieunternehmen Georg Fischer AG (GF) bei der Veräußerung seines Automobilgeschäfts GF Casting Solutions an Nemak S.A.B. de C.V. beraten. Nemak ist ein weltweiter Anbieter von Leichtbaulösungen aus Aluminium für die Automobilindustrie mit Sitz in Mexiko. White & Case arbeitete bei der Transaktion mit der federführenden Schweizer Kanzlei Niederer Kraft Frey zusammen.

Die Transaktion

Die Transaktion hat laut einer Aussendung einen Wert von US$ 336 Millionen und werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 vollzogen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

Die Transaktion umfasst das gesamte Automobilgeschäft von GF Casting Solutions, das im Jahr 2024 einen Jahresumsatz von rund CHF 622 Mio. (knapp 665 Mio. Euro) erzielte. Der Verkauf beinhaltet neun Produktionsstandorte in Europa, China und den USA und betrifft ca. 2.500 Arbeitnehmer:innen.

GF mit Hauptsitz in der Schweiz ist ein internationales, börsennotiertes Industrieunternehmen, spezialisiert auf Lösungen für den Transport von Flüssigkeiten. Die Veräußerung des Automobilgeschäfts sei Teil der neuen strategischen Ausrichtung und erhöhe die Flexibilität für weiteres Wachstum und wertschöpfende Investitionen in diesen Bereichen.

Die Berater

Das White & Case Team, das bei der Transaktion beraten hat, wurde von den Partnern Stefan Bressler (Frankfurt und Hamburg) und Gernot Wagner (Frankfurt) geleitet und umfasste die Partner Rebecca Emory, Sebastian Stütze (beide Frankfurt), Thilo Wienke (Düsseldorf) und Orion Berg (Paris) und die Associates Fabian Mayer (Berlin) sowie Maximilian Eichhorn und Enno Miedtank (beide Hamburg).

