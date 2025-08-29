 Open menu
Bildung & Uni, Business, Finanz

Einfache Sprache verringert die Chancen von Startups

Prof. Lorenz Graf-Vlachy (© Aliona Kardash / TU Dortmund)

Dortmund. Eine deutsche Studie zeigt: Komplexere Sprache bei Startup-Pitches steigert die Chancen auf eine Finanzierung.

Eine neue Studie von Forschern von TU Dortmund, Universität Passau und TU München (TUM) stellt den oft gehörten Rat, Startup-Pitches möglichst einfach zu gestalten, infrage. Die Untersuchung zeigt nämlich, dass kognitiv komplexe Sprache in Pitch-Präsentationen die Chancen auf Finanzierungserfolg erhöht.

Kognitiv komplexe Sprache zeichnet sich durch Nuancen, Differenzierungen und vergleichende Argumente aus, etwa durch Wörter wie „könnte“, „möglicherweise“ oder „allerdings“. Die Forscher analysierten dazu computergestützt die Sprache von 547 echten Startup-Pitches beim „TechCrunch Disrupt Startup Battlefield“. Zusätzlich führten sie eine randomisierte Studie mit 240 Entscheidungsträgern durch, die Pitches mit unterschiedlicher Sprachkomplexität bewerteten. Die Ergebnisse zeigen, dass eine höhere sprachliche Komplexität zu durchschnittlich 7,25 Prozent mehr Finanzierung führt, was etwa 125.000 US-Dollar entspricht.

Differenziert sprechen hilft

Gründerinnen und Gründer, die differenziert sprechen, wirken kompetenter im Umgang mit komplexen Situationen und beeinflussen dadurch positive Finanzierungsentscheidungen. Besonders Gründer mit elitärem universitären Bildungshintergrund profitieren von komplexer Sprache, weil diese ihre Glaubwürdigkeit stärkt.

Allerdings nehme der Nutzen bei zu hoher Komplexität wieder ab, da Investorinnen und Investoren die Informationen dann schlechter verarbeiten können oder Unentschlossenheit vermuten. Prof. Lorenz Graf-Vlachy von der TU Dortmund betont in einer Aussendung, dass Unternehmerkommunikation über einfache Ratschläge hinausdenken müsse. Er weist darauf hin, dass Investoren Gründer schätzen, die kritisch denken und mit Komplexität umgehen können. Als Beispiel nennt er das Fintech N26, dessen Gründer nach einem komplexen Pitch in 12 Monaten über 10 Millionen Dollar einwerben konnten. Die Studie ist im Fachjournal Entrepreneurship Theory and Practice erschienen.

Weitere Meldungen:

  1. Startup-Studie: Gründer mit Geld sind zu 93 Prozent männlich
  2. Förder-Umstellung der aws soll KMU-Innovationen besser schützen
  3. Krypto-Startup TACEO holt sich 5,5 Mio. Dollar: Die Berater
  4. TU Wien findet Weg, um KI mathematisch abzusichern

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Einfache Sprache verringert die Chancen von Startups

Marie Lechner neue Geschäftsführerin des Austrian Convention Bureau

Pitch Professor vs. Lampenfieber: Erfolgreich präsentieren

Finanzvorstände lieben KI-Agenten immer mehr, so Salesforce: Die Ziele

ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Neu in Finanz:

Banken geben ABO Energy syndizierte Kreditlinie mit Clifford Chance

Verlorenes Quartal für Pensionskassen: Performance null Prozent

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

VMK Versicherungsmakler geht an wefox Austria mit Hilfe von Taylor Wessing

Bankaufsichtsrecht 2025: Tagung am 7. Oktober in Innsbruck

Neu in Recht:

Österreich hat leistbare Mieten – aber freie Wohnungen werden knapper

750 österreichische Betriebe beteiligen sich an Sammelklage gegen Booking.com

EURAMCO vermietet der CEU das neue Uni-Gelände: Die Berater

Startup-Studie: Gründer mit Geld sind zu 93 Prozent männlich

Compliance Solutions Day 2025: Re-Zertifizierung für Compliance Officer

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken

Verstärkung für Steuerberater: Gefördertes Projekt von waff und ASW

Dänemark senkt Steuer auf Bücher radikal, Österreich soll nachziehen

Neuer Zertifikats-Lehrgang Group Tax Manager:in für Konzern-Steuerprofis

Neu in Bildung/Uni:

Studie mehrerer Unis analysiert Wunsch und Wirklichkeit bei Klimazielen

Internationale Semantics-Konferenz startet am 3. September in Wien

KI-Modelle wissen, wie unser Gehirn auf visuelle Reize reagiert

So soll eine einzige App die Teilchenphysik verständlich machen

Heiler für Auto-Raser gesucht: KFV sucht wechselwillige Psychologen

Neu in Personalia:

Marie Lechner neue Geschäftsführerin des Austrian Convention Bureau

ULI Österreich ernennt Carmen Sandler zum Young Leader Co-Chair

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

STRABAG SE macht Péter Glöckler zum Vorstand für Süd + Ost

Neuer WU-Professor für Information Systems & Applied AI: Thomas Grisold

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

750 österreichische Betriebe beteiligen sich an Sammelklage gegen Booking.com

Compliance Solutions Day 2025: Re-Zertifizierung für Compliance Officer

So soll eine einzige App die Teilchenphysik verständlich machen

Neues Modul für die RDB: „NIU – Nachhaltigkeit im Unternehmen“

Heiler für Auto-Raser gesucht: KFV sucht wechselwillige Psychologen