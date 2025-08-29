Einfache Sprache verringert die Chancen von Startups

Dortmund. Eine deutsche Studie zeigt: Komplexere Sprache bei Startup-Pitches steigert die Chancen auf eine Finanzierung.

Eine neue Studie von Forschern von TU Dortmund, Universität Passau und TU München (TUM) stellt den oft gehörten Rat, Startup-Pitches möglichst einfach zu gestalten, infrage. Die Untersuchung zeigt nämlich, dass kognitiv komplexe Sprache in Pitch-Präsentationen die Chancen auf Finanzierungserfolg erhöht.

Kognitiv komplexe Sprache zeichnet sich durch Nuancen, Differenzierungen und vergleichende Argumente aus, etwa durch Wörter wie „könnte“, „möglicherweise“ oder „allerdings“. Die Forscher analysierten dazu computergestützt die Sprache von 547 echten Startup-Pitches beim „TechCrunch Disrupt Startup Battlefield“. Zusätzlich führten sie eine randomisierte Studie mit 240 Entscheidungsträgern durch, die Pitches mit unterschiedlicher Sprachkomplexität bewerteten. Die Ergebnisse zeigen, dass eine höhere sprachliche Komplexität zu durchschnittlich 7,25 Prozent mehr Finanzierung führt, was etwa 125.000 US-Dollar entspricht.

Differenziert sprechen hilft

Gründerinnen und Gründer, die differenziert sprechen, wirken kompetenter im Umgang mit komplexen Situationen und beeinflussen dadurch positive Finanzierungsentscheidungen. Besonders Gründer mit elitärem universitären Bildungshintergrund profitieren von komplexer Sprache, weil diese ihre Glaubwürdigkeit stärkt.

Allerdings nehme der Nutzen bei zu hoher Komplexität wieder ab, da Investorinnen und Investoren die Informationen dann schlechter verarbeiten können oder Unentschlossenheit vermuten. Prof. Lorenz Graf-Vlachy von der TU Dortmund betont in einer Aussendung, dass Unternehmerkommunikation über einfache Ratschläge hinausdenken müsse. Er weist darauf hin, dass Investoren Gründer schätzen, die kritisch denken und mit Komplexität umgehen können. Als Beispiel nennt er das Fintech N26, dessen Gründer nach einem komplexen Pitch in 12 Monaten über 10 Millionen Dollar einwerben konnten. Die Studie ist im Fachjournal Entrepreneurship Theory and Practice erschienen.