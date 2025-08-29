Internationale Semantics-Konferenz startet am 3. September in Wien

Der Sinn hinter den Daten. Semantische Technologien in der Künstlichen Intelligenz stehen bei einer internationalen Konferenz in Wien im Mittelpunkt: WU und FH St. Pölten sind dabei.

Von 3. bis 5. September wird in Wien die Semantics Conference 2025 stattfinden, Veranstalter ist die WU Wien. Im Mittelpunkt steht dabei die Rolle semantischer Technologien in der KI – diese sollen Daten auch inhaltlich verständlich verknüpfen. Die Konferenz, die im Hilton Hotel Waterfront (2. Bezirk) über die Bühne gehen wird, bringe Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Industrie und öffentlichem Sektor zusammen.

Diskutiert werden unter anderem aktuelle Entwicklungen in den Bereichen KI, Datenmanagement und Natural Language Processing. Ein besondererer Schwerpunkt liege auf dem Zusammenspiel von Large Language Models (LLMs) und Wissensgraphen zur Qualitätssicherung von KI-generierten Inhalten. Zudem werden Anwendungen semantischer Technologien im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement und Zirkularökonomie behandelt.

Digitale Zwillinge und Datenmanagement

Zu den technologischen Schwerpunkten zählen unter anderem Digitale Zwillinge, Digitale Produktpässe und ESG-Datenmanagement. Das Programm umfasst Keynotes, Workshops und Fachvorträge; zu den Vortragenden zählen Georg Gottlob, Heng Ji, Felix Sasaki und Michael Färber. Einer der Partner der Veranstaltung ist die FH St. Pölten; diese wird durch Tassilo Pellegrini und Giray Havur vertreten sein.