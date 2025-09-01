Birgit Ploier-Brandauer ist Medical Affairs Director bei Johnson & Johnson

Pharmakonzerne & Management. Birgit Ploier-Brandauer (39) ist jetzt Medical Affairs Director bei Johnson & Johnson in Österreich.

Seit dem 1. August 2025 ist Birgit Ploier-Brandauer Medical Affairs Director bei Johnson & Johnson Innovative Medicine Austria, so eine Aussendung. Sie war zuvor Medical Lead im Bereich Hämatologie und verantworte in ihrer neuen Rolle die medizinischen Belange aller Therapiegebiete und medizinischen Funktionsbereiche.

Ploier-Brandauer rückt in ihrer neuen Position in das österreichische Management Board auf und berichtet an Sara Leitao, Managing Director Johnson & Johnson Innovative Medicine Austria.

Die Laufbahn

Dl Dr. Ploier-Brandauer begann im Jahr 2017 bei Johnson & Johnson (vormals Janssen) im Bereich Immunologie. Ihre Karriereschritte führten die geborene Grazerin laut den Angaben durch diverse Fachgebiete in der Schweiz und Österreich, zuletzt als Medical Lead in Bereich Hämatologie und Onkologie, wo sie maßgeblich die Strategieentwicklung mitgestaltet habe.

Die promovierte Biochemikerin (Technische Universität Graz) erhielt für ihre Doktorarbeit (Schwerpunkt auf der molekularen Enzymologie der lipolytischen Enzyme) den „ÖGMBT Dissertationspreis“. Sie hat einen Bachelor of Science in Chemie, gefolgt von einem Master of Science in Biotechnologie, und arbeitete zwei Jahre lang als Forscherin am Weill Cornell Medical College in New York City.