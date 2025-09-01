 Open menu
English Law in CEE: Schönherr holt Attila K Csongrady und Peter Redo

Zentral- /Osteuropa. Attila K Csongrady und Peter Redo gehen als Partner bzw. Counsel bei Wirtschaftskanzlei Schönherr an Bord. Sie sind auf britisches Finanzrecht im CEE-Einsatz spezialisiert.

Attila K. Csongrady und Peter Redo kommen aus dem Büro Bratislava der internationalen Law Firm A&O Shearman, die 2024 aus der Fusion von Allen & Overy mit Shearman & Sterling hervorgegangen ist. Beide gehen nun als Partner bzw. Counsel mit 1. September 2025 bei Wirtschaftskanzlei Schönherr mit HQ in Wien an Bord.

Die beiden Anwälte kombinieren mehr als 30 Jahre Erfahrung in Zentral- und Osteuropa mit Training im Londoner Rechtsmarkt, heißt es dazu. Zu den früheren Karrierestationen von Csongrady zählen u.a. DLA Piper und Freshfields.

Die Aussichten

Die beiden Neuzugänge stärken Schönherr durch ihre „English law expertise in CEE debt finance“, so Matei Florea, Partner und Leiter der Banking, Finance & Capital Markets Praxis von Schönherr, in einer Aussendung.

Die beiden Neuankömmlinge können demnach auf zahlreiche Beratungsmandate in der Akquisitions-, Infrastruktur- und Immobilienfinanzierung verweisen, weiters auf Restrukturierungen, grüne und „ESG-linked“-Finanzierungen bzw. auf Klienten wie Macquarie, Meridiam, Erste, UniCredit, RBI und Citi.

