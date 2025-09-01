Maria Haydin ist jetzt Anwältin bei Kanzlei Schramm Öhler

Wien. Bei der auf Vergaberecht spezialisierten Kanzlei Schramm Öhler wurde Maria Haydin (30) als Anwältin eingetragen.

Die auf Vergaberecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei Schramm Öhler vergrößere damit ihr Team aus den eigenen Reihen, so eine Aussendung. Maria Haydin verstärke nach ihrer Eintragung als Rechtsanwältin (Juni 2025) das Team um Hannes Pesendorfer.

Die Laufbahn

Mag. Maria Haydin betreut laut den Angaben öffentliche Auftraggeber:innen bei der Durchführung von Vergabeverfahren insbesondere im IT- und Infrastruktur-Bereich, sowie in Vergabekontrollverfahren. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und war seit Jänner 2023 bei Schramm Öhler als Rechtsanwaltsanwärterin tätig.