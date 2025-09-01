 Open menu
Business, Personalia, Recht

Neue Lutz Abel-Partnerin Jenny Buchner kommt von CMS

Jenny Buchner ©Kerstin Seipt / Lutz Abel

Expansion im Norden. Kanzlei Lutz Abel holt Jenny Buchner von CMS. Die neue Partnerin soll die Commercial- und Litigation-Praxis am Standort Hamburg aufbauen.

Zum 1. September 2025 verstärke sich Lutz | Abel im Bereich Commercial, so eine Aussendung: Jenny Buchner wechselt von CMS und werde künftig als Partnerin die Commercial- und die Litigation-Praxis der deutschen Wirtschaftskanzlei am Standort Hamburg aufbauen.

Mit diesem Schritt reagiere man auf steigende Nachfrage nach komplexer handels-, vertriebs- und vertragsrechtlicher Beratung am wichtigen Wirtschaftsstandort Hamburg.

Die Themen und die Laufbahn

Jenny Buchner ist auf zivil- und handelsrechtliche Fragestellungen spezialisiert, insbesondere Vertragsgestaltung und Prozessführung vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten sowie Seehandels-, Transport- und Logistikrecht.

Zu ihren Mandanten zählen laut den Angaben u.a. in- und ausländische Handels- und Logistikunternehmen, Reedereien und Werften sowie Zulieferunternehmen der maritimen Industrie. Sie begann ihre anwaltliche Laufbahn 2014 bei CMS, wo sie seit 2022 als Principal Counsel tätig war. 2019 absolvierte sie ein Secondment in der Rechtsabteilung einer Gesellschaft der Airbus-Gruppe in den Bereichen Gesellschaftsrecht und Commercial.

Die Stimmen aus der Chefetage

Marius Mann, Leiter der Praxisgruppe Commercial bei Lutz Abel, sowie Robert Castor, Standortleiter Hamburg, zeigen sich in der Aussendung erfreut über die personelle Verstärkung. Bislang sei ihr Beratungsfeld von Stuttgart aus abgedeckt worden, mit Jenny Buchner sei man nun noch näher bei den norddeutschen Mandanten.

Henning Abraham, Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses: „Mit dem Aufbau einer Commercial-Praxis können wir nunmehr auch unsere norddeutschen Mandanten noch umfassender betreuen. Werften und Reedereien gehören bereits zu unseren Kernmandanten am Hamburger Standort. Insbesondere die Beratung von Unternehmen der maritimen Wirtschaft möchten wir weiter intensivieren. ” Aktuell hat Lutz Abel insgesamt rund 100 Rechtsanwält:innen mit Büros in München, Hamburg, Stuttgart und Berlin.

