Alles teurer in Österreich: Industrie schickt die Produktion ins Ausland

Industrie. Die Weltwirtschaft sortiert sich neu, und mit ihr die österreichische Industrie. Investitionen werden verstärkt in Asien und Osteuropa getätigt, so eine Horváth-Studie. Vorjahresdaten fehlen freilich.

Die Weltwirtschaft sortiert sich neu, und mit ihr die österreichische Industrie, heißt es in einer Aussendung: Dies habe unter anderem gravierende Folgen für die Verteilung von Investitionen und Personal, wie die aktuelle „CxO Priorities“ – Studie der Managementberatung Horváth zeigt, für die international über 1.000 und in Österreich rund 90 Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder großer Unternehmen befragt wurden.

Standort Österreich weniger gefragt

Österreichische Industrieunternehmen für sich betrachtet, zeige sich folgendes Bild bei der Verteilung der Gesamtinvestitionen: Für die kommenden fünf Jahre planen die Unternehmen, lediglich 18 Prozent der Investitionsausgaben (CAPEX) am Unternehmensstandort Österreich zu investieren. Mit mehr als einem Drittel wird am meisten in Asien investiert (14% in China, 11% in Indien und 5% im restlichen Asien), gefolgt von Osteuropa mit 20 Prozent.

Soweit der Status quo laut der aktuellen Studie: Vorjahres-Vergleichswerte gibt es auch auf Nachfrage nicht. Jedenfalls zwinge der Wettbewerbsdruck die Unternehmen, verstärkt im Ausland zu investieren: „Sie finden in vielen Ländern niedrigere Lohnkosten, weniger Bürokratie, lokale Förderungen und eine wirtschaftliche Willkommenskultur. Zudem sehen wir seit längerem eine Regionalisierung der Wertschöpfung, sprich es wird in derselben Weltregion produziert und verkauft“, so Christoph Kopp, Industrie-Experte und Partner bei der Managementberatung Horváth.

Bisher keine verstärkten Verlagerungen in die USA

In Nordamerika planen die österreichischen Industrieunternehmen 15 Prozent ihrer Gesamtinvestitionen 2025 zu tätigen, ähnlich viel wie im internationalen Vergleich. „Unternehmen, die in die USA verlagern bzw. aufbauen, haben dies oft schon vorher getan – und zwar aus anderen Gründen als eine Vermeidung von Zöllen. Das generelle Marktpotenzial, eine stabile Lieferkette, der Inflation Reduction Act und deutlich weniger Bürokratie kombiniert mit einem wirtschaftsfreundlichen Umfeld waren und sind deutlich stärkere Anreize für die Industrie, in den USA eigene Standorte aufzubauen. Kurzfristige und unsichere Signale wie Zoll-Androhungen erschüttern die langfristigen Standortstrategien noch nicht“, so Kopp.

Die US-Zölle sind Kopp zufolge mit ihren direkten und vor allem indirekten Folgen zwar aktuell schon der Wirtschaftsfaktor mit dem stärksten Einfluss auf die Geschäftsentwicklung. Noch könnten insbesondere weltweit aufgestellte Unternehmen und solche in Nischenpositionen etwaige Umsatzrückgänge jedoch gut abfedern beziehungsweise kurzfristig über direkte Preisweitergaben an die Kunden lösen.

Generell dürfe man die Auswirkung der US-Zölle auch nicht überschätzen, da schon jetzt viele österreichische Unternehmen in Amerika für Amerika produzieren und nicht auf Exporte aus Europa in die USA angewiesen sind, so Kopp.

China bleibt attraktiv, Indien holt auf

Eher noch motivieren die aktuellen Unsicherheiten in Bezug auf die langfristige Wirtschaftsbeziehung zu den USA österreichische Firmen, wieder verstärkt in Europa zu investieren. „Viele Unternehmen verlagern Produktionsschritte innerhalb von Europa weg vom Hochlohnstandort Österreich hin zu Niedriglohnstandorten in Ost- bzw. Südeuropa. Aktuell sehen wir eine richtiggehende Renaissance von Produktionsverlagerungen und Shared Service Center Aktivitäten“ so Kopp.

Insgesamt verbleibt ein Drittel der Investitionen österreichischer Industrieunternehmen in Europa außerhalb Österreichs. Das ist ein deutlich höherer Anteil als im internationalen Vergleich als auch mit Blick nach Deutschland. Auch China bleibe relevant, und Indien habe an Attraktivität gewonnen.

Das Investitionsverhalten von Industrieunternehmen weltweit zeigt laut der Studie ein ähnliches Bild, wobei die Firmen mit Standorten außerhalb Österreichs und Deutschlands noch stärker auch in anderen asiatischen Märkten als China und Indien aktiv sind.

Die wichtigsten Hausaufgaben

Top-Priorität der österreichischen Konzerne bleibe die Optimierung der Kostenstruktur, vor allem wegen der im internationalen Vergleich in den letzten Jahren überproportionalen Gehaltskostensteigerungen, heißt es. Auch das wirtschaftliche Umfeld – Stichwort Zölle, Inflation, Zinsen, niedriges Wirtschaftswachstum – sei in Österreich schwierig. „Und dazu kommen die hohen bürokratischen Hürden in Österreich, die die wirtschaftliche Entwicklung ebenfalls dämpfen“, so Kopp.

Die Plätze 2 bis 5 nehmen bei österreichischen Industrieunternehmen, der Reihenfolge nach, ein: Cyber Security, Innovation sowie Forschung & Entwicklung auf Platz 3, digitale Transformation (inkl. Automation und AI) auf Platz 4 und Personalthemen auf Platz 5.

Nachhaltigkeit spiele international keine strategische Rolle mehr. Das Thema ist im Jahresvergleich von Platz 6 auf Platz 11 gerutscht. In Österreich jedoch wird das Thema weiterhin als wichtig (Platz 6) angesehen. „Die Unternehmen rücken nicht von ihren Net-Zero-Zielen ab, aber sie machen nur noch das, was für sie Sinn ergibt und sich langfristig auszahlt. Gleichzeitig sind viele Nachhaltigkeitsthemen bereits auf den Weg gebracht oder umgesetzt, was den Handlungsdruck reduziert“, so Christoph Kopp: „Jetzt ist eindeutig die Zeit für Produktivitätssteigerungen und operative Exzellenz.“

Über die Studie

Für die 6. jährliche „Horváth CxO Priorities Study“ wurden laut den Angaben über 1.000 Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder großer Unternehmen aus 15 Branchen und 34 Ländern zu aktuellen Managementtrends und Geschäftsaussichten befragt. In Österreich haben rund 90 Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder großer Unternehmen teilgenommen. 80 Prozent der untersuchten Unternehmen erwirtschaften mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Produzierende Unternehmen machen die Mehrheit der befragten Firmen aus. Die Befragungen fanden von März bis Juni 2025 statt.