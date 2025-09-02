Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten

ASW: Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten. Ein Angebot speziell für Wirtschaftsprüfer:innen, eingetragene Revisor:innen und Prüfer:innen des Sparkassen-Prüfungsverbandes, die eine Anerkennung als Qualitätssicherungsprüfer:in iSd § 26 Abs 2 Z 2 APAG anstreben.

Von den rechtlichen Grundlagen über die Planung und Durchführung bis zur Berichterstattung und Geldwäscheprüfung wird alles abgedeckt, was Sie fachlich brauchen! Infos und Anmeldung unter:

Ausbildung/Weiterbildung zur/m Qualitätssicherungsprüfer:in | Veranstaltungsdetails – Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

(Weitere fachspezifische Module werden angeboten und sind auch einzeln buchbar.)

(Werbung)