Das Schulden-Drama der Amerikaner: „Warum der Dollar wanken wird“

Medien & Welt. Journalist Manfred Schumi entwirft auf seinem Blog eine düstere Analyse der Schuldenmisere der USA. Der Streit von Donald Trump mit der US-Zentralbank Fed um das Zinsniveau hat da nichts mit Wachstum zu tun.

„Wenn man sich die finanziellen Eckdaten der USA ansieht, kommt man im ersten Moment aus dem Staunen nicht heraus. Das Budgetdefizit lag 2024 bei über sieben (!) Prozent der Wirtschaftsleistung, die Prognose für heuer beläuft sich auf 6,5%. Demzufolge ist die Staatsverschuldung auf 125 Prozent des BIP angestiegen, seit 2015 hat sie sich verdoppelt“, schildert Journalist Schumi, der auch Präsident des Klubs der Wirtschaftspublizisten ist, auf seinem Blog ms concret: „In Europa hätte eine Volkswirtschaft mit solchen Horrorzahlen ein ernstes Problem.“

Globale Rolle, globale Stütze, globale Gefahr

Denn ein europäischer Staat hätte mit Zinsaufschlägen für seine Anleihen massiv zu kämpfen, ein Defizitverfahren der EU würde sowieso laufen. Doch auch im Fall der USA lässt die massive Geldschwemme die Renditen, die Geldgeber verlangen, steigen. Durch Trumps erratische Zollpolitik könnte nun die Inflation in die Höhe klettern „und damit früher oder später auch die Leitzinsen. Das bedeutet, dass das Ersetzen alter, auslaufender Anleihen für die USA teurer wird, sie müssen höhere Zinsen bieten.“

Damit käme ein Teufelskreis in Gang: Um die laufenden Zinsen zu bedienen, müssen immer mehr Staatsanleihen emittiert werden. Dabei ist der jährliche, stark steigende Zinsendienst der USA „jetzt bereits höher als die Ausgaben für die Rüstungsindustrie. Die Gretchenfage wird sein, ob die Finanzmärkte bereit sind, diese riesigen Schwemme an neuen US-Staatsanleihen zu kaufen.“

Deshalb übt Trump Druck auf die Fed aus: Er will durch niedrigere Zinsen dafür sorgen, dass der Schuldendienst nicht völlig aus dem Ruder läuft – doch wenn er damit Erfolg hat, könnte paradoxerweise bald eine weltweite Krise die Konsequenz sein, schildert Schumi auf seinem Blog die weiteren Schritte dieses Szenarios. Das ewige Tauziehen zwischen Mächtigen und Zentralbanken um die Geldpolitik ist dort übrigens Thema in einem weiteren Posting.