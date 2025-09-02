 Open menu
Die Inflationsrate für August 2025 liegt bei 4,1 Prozent

Statistik Austria Bürogebäude innen
Statistik Austria ( ©Sebastian Philipp)

Im Höhenflug. Die Inflationsrate für August 2025 beträgt voraussichtlich 4,1%, so die Statistik Austria. Energie, Nahrungsmittel und Dienstleistungen wurden teurer.

Die Inflationsrate für August 2025 beträgt voraussichtlich 4,1%. Das geht aus einer Schnellschätzung von Statistik Austria hervor. Im Vergleich zum Vormonat Juli steigt das Preisniveau damit voraussichtlich um 0,2%, so eine Aussendung.

Die wichtigsten Faktoren

Die Teuerung lag im August 2025 einer ersten Schätzung zufolge bei 4,1% – nach 3,6% im Juli. Das ist der höchste Wert seit März 2024. Fast alle Ausgabengruppen trugen zu diesem Anstieg bei: Der Bereich Energie wies, nach 4,2% im Juli, mit 5,9% einen besonders kräftigen Zuwachs auf, da einerseits die Treibstoffpreise deutlich weniger preisdämpfend wirkten als zuletzt und auch die Strompreise weiter stiegen, heißt es.

„Den größten Einfluss auf die Inflation hatten weiterhin Dienstleistungen, die um 4,7% zulegten, gefolgt von Nahrungsmittel, Tabak, Alkohol, deren Preise um 5,0% stiegen. Die sogenannte Kerninflation, die die Bereiche Dienstleistungen und Industriegüter umfasst, betrug 3,8%, nach 3,4% im Juli“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.

