Personalia, Recht, Steuer

Transaktionen & Tax: Kanzlei Lark holt Oded Schein als Partner

©ejn

München. Oded Schein, spezialisiert auf Transaktionen und Steuerrecht, wechselt zu Kanzlei Lark. Er war zuletzt bei Goodwin Procter.

Lark verstärkte sich mit dem Neuzugang auf Partnerebene, so eine Aussendung. Schein wechselt demnach mit September 2025 zu Lark. Er war zuletzt Leiter der deutschen Steuer- und Fondspraxis bei Goodwin Procter.

Die Laufbahn

Seine Karriere begann Oded Schein bei Kirkland & Ellis, wo er 2015 zum Equity-Partner ernannt wurde und zwei Jahre später die Leitung der deutschen Steuerpraxis übernahm. Zu seinen aktuellen Mandaten zähle u.a. die Beratung des US-Medizintechnikunternehmen Teleflex bei der Übernahme des Geschäftsbereichs Vaskuläre Intervention von Biotronik SE & Co. KG für 760 Mio. Dollar. Ein weiterer Fokus liege auf Unternehmensrestrukturierungen in Krisensituationen.

Bei Lark werde Oded Schein die Praxisgruppe Private Equity verstärken und sich an der Schnittstelle zwischen Transaktions- und Steuerrecht auf seine bisherigen Beratungsschwerpunkte fokussieren. Man gewinne damit einen Experten für „unsere wachsende Transaktions- und Steuerpraxis“, so Ludger Schult, Co-Gründungs- und Private Equity-Partner.

