TU Wien lädt am 6. Oktober zum „Future Leadership Forum 2025“

Wien. Am 6. Oktober organisiert die TU Wien Academy das Future Leadership Forum: Der Networking-Event folgt dem Thema „Führung in Zeiten des Umbruchs“.

Am 6. Oktober organisiert die TU Wien Academy mit dem Future Leadership Forum 2025 eine neue Veranstaltung für Führungskräfte: Der Event mit dem Titel „Lost in Transformation – Führung in Zeiten des Umbruchs“ soll den Teilnehmenden laut einer Aussendung Gelegenheit geben, ihre Erfahrungen der letzten Jahre zu teilen und die Zukunft von Führung diskutieren. Pro Ticket verlangt die Wiener Technik-Uni dafür regulär 490 Euro.

Die Themen

Wer heute führt, steht vor der Herausforderung, Orientierung in Ungewissheit zu geben, heißt es dazu: An Herausforderungen bzw. zu lösenden Aufgaben mangele es nicht angesichts von globalen Unsicherheiten und geopolitische Spannungen, Störungen in Lieferketten, Digitalisierung und technologischer Transformation, Nachhaltigkeit und ESG-Anforderungen, Mangel an qualifizierten Arbeitskräften u.v.m.

Die Gäste der eintägigen Veranstaltung nehmen – abgesehen von den Keynotes – an Roundtable Sessions teil um gemeinsam mit Expert:innen aus Wirtschaft und Wissenschaft die Zukunft von Führung zu diskutieren. Die Liste dieser Experten laut Wolfgang Güttel, Dean der TU Wien Academy: