 Open menu
Bildung & Uni, Business, Tech, Veranstaltung

TU Wien lädt am 6. Oktober zum „Future Leadership Forum 2025“

Wolfgang Güttel ©TU Wien

Wien. Am 6. Oktober organisiert die TU Wien Academy das Future Leadership Forum: Der Networking-Event folgt dem Thema „Führung in Zeiten des Umbruchs“.

Am 6. Oktober organisiert die TU Wien Academy mit dem Future Leadership Forum 2025 eine neue Veranstaltung für Führungskräfte: Der Event mit dem Titel „Lost in Transformation – Führung in Zeiten des Umbruchs“ soll den Teilnehmenden laut einer Aussendung Gelegenheit geben, ihre Erfahrungen der letzten Jahre zu teilen und die Zukunft von Führung diskutieren. Pro Ticket verlangt die Wiener Technik-Uni dafür regulär 490 Euro.

Die Themen

Wer heute führt, steht vor der Herausforderung, Orientierung in Ungewissheit zu geben, heißt es dazu: An Herausforderungen bzw. zu lösenden Aufgaben mangele es nicht angesichts von globalen Unsicherheiten und geopolitische Spannungen, Störungen in Lieferketten, Digitalisierung und technologischer Transformation, Nachhaltigkeit und ESG-Anforderungen, Mangel an qualifizierten Arbeitskräften u.v.m.

Die Gäste der eintägigen Veranstaltung nehmen – abgesehen von den Keynotes – an Roundtable Sessions teil um gemeinsam mit Expert:innen aus Wirtschaft und Wissenschaft die Zukunft von Führung zu diskutieren. Die Liste dieser Experten laut Wolfgang Güttel, Dean der TU Wien Academy:

  • Carina Ebli-Korbel | AVL List
  • Franz Kühmayer | Reflections
  • Roland Deiser | Drucker School of Management
  • Heimo Hammer | kraftwerk | Agentur für neue Kommunikation
  • Charlotte Förster | Forscherin Technische Universität Chemnitz
  • Wolfgang H. Güttel | TU Wien – Academy for Continuing Education
  • Astrid Kleinhanns-Rollé | TU Wien
  • Arjan Kozica | ESB Business School, Reutlingen University
  • Stephan Klinger | WU Wien
  • Katarina Roder | ÖBB Infrastruktur AG
  • Walter Sieberer | PIERER Innovation
  • Peter Spannagl | Bayer AG
  • Philipp Smole | PALFINGER AG
  • Ricardo-José Vybiral | KSV1870
  • Alfred Wurmbrand | Würth Group
  • Linus Kohl | voestalpine Krems
  • Andreas Mohrland | Leica Camera
  • Arne Keller | TU Wien
  • Isabell Claus | thinkers
  • Jochen Koch | European University Viadrina
  • Philipp Schaller | Hochschule Harz

 

Weitere Meldungen:

  1. Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung
  2. WienIT lässt die Postzusteller nach intelligentem Algorithmus rollen
  3. Value one-Managerin Sabine Müller neu im Vorstand der Seestadt Aspern
  4. TED-Konferenz in Wien mit Fokus auf KI kommt im September

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Die Inflationsrate für August 2025 liegt bei 4,1 Prozent

Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten

Birgit Ploier-Brandauer ist Medical Affairs Director bei Johnson & Johnson

Einfache Sprache verringert die Chancen von Startups

Marie Lechner neue Geschäftsführerin des Austrian Convention Bureau

Neu in Finanz:

Das Schulden-Drama der Amerikaner: „Warum der Dollar wanken wird“

Banken geben ABO Energy syndizierte Kreditlinie mit Clifford Chance

Verlorenes Quartal für Pensionskassen: Performance null Prozent

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

VMK Versicherungsmakler geht an wefox Austria mit Hilfe von Taylor Wessing

Neu in Recht:

Transaktionen & Tax: Kanzlei Lark holt Oded Schein als Partner

English Law in CEE: Schönherr holt Attila K Csongrady und Peter Redo

Maria Haydin ist jetzt Anwältin bei Kanzlei Schramm Öhler

Neue Lutz Abel-Partnerin Jenny Buchner kommt von CMS

Autosparte von GF mit 2.500 Jobs geht an Nemak aus Mexiko: Die Berater

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Steuerschuld kraft Rechnungslegung, Haftung bei Verpfändung, Zwangsläufigkeit von Operationen und mehr

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken

Verstärkung für Steuerberater: Gefördertes Projekt von waff und ASW

Dänemark senkt Steuer auf Bücher radikal, Österreich soll nachziehen

Neu in Bildung/Uni:

Technologiepark als Versuchsobjekt: Test von TU Berlin und Partnern

TU Wien lädt am 6. Oktober zum „Future Leadership Forum 2025“

Das passiert im Gehirn beim Lernen: Erkenntnisse dreier Unis

Studie mehrerer Unis analysiert Wunsch und Wirklichkeit bei Klimazielen

Internationale Semantics-Konferenz startet am 3. September in Wien

Neu in Personalia:

Transaktionen & Tax: Kanzlei Lark holt Oded Schein als Partner

English Law in CEE: Schönherr holt Attila K Csongrady und Peter Redo

Maria Haydin ist jetzt Anwältin bei Kanzlei Schramm Öhler

Birgit Ploier-Brandauer ist Medical Affairs Director bei Johnson & Johnson

Neue Lutz Abel-Partnerin Jenny Buchner kommt von CMS

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten

SteuerExpress: Steuerschuld kraft Rechnungslegung, Haftung bei Verpfändung, Zwangsläufigkeit von Operationen und mehr

750 österreichische Betriebe beteiligen sich an Sammelklage gegen Booking.com

Compliance Solutions Day 2025: Re-Zertifizierung für Compliance Officer

So soll eine einzige App die Teilchenphysik verständlich machen