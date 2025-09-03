 Open menu
Business, Finanz

Bauriese Strabag SE steigt in den österreichischen Leitindex ATX auf

Stefan Kratochwill ©STRABAG SE / Martin Ignatowicz Photography

Baukonzerne & Börse. Die Strabag SE ist ab 22.9.2025 wieder Mitglied im österreichischen Börse-Leitindex ATX. Ausschlaggebend für die Mitgliedschaft sind Liquidität und Marktkapitalisierung.

Der Baukonzern Strabag SE – selbst bevorzugt man die Bezeichnung „Technologiekonzern für Baudienstleistungen“ – wird ab dem 22.9.2025 wieder im österreichischen Leitindex ATX vertreten sein. Diese Entscheidung traf das ATX-Komitee im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung am Vortag.

Ausschlaggebend für die Aufnahme waren insbesondere die deutlich gestiegene Aktienliquidität, gemessen am durchschnittlichen täglichen Börse-Geldumsatz, sowie der erhöhte kapitalisierte Streubesitz. Die Zusammensetzung des ATX aus den wichtigen österreichischen Aktien wird anhand dieser Kriterien regelmäßig neu bestimmt.

Strabag-Aktie führt ATX Prime im ersten Halbjahr 2025 an

Die Aktie der Strabag SE verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Kursplus von 104%, begleitet von einer Vervielfachung des Handelsvolumens, hebt das Unternehmen hervor. Treiber dieser positiven Entwicklung seien das deutlich über den Erwartungen liegende Jahresergebnis 2024, sich verbessernde Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft sowie der Marktausblick in Deutschland. Als Marktführerin mit flächendeckender Präsenz sei Strabag bestens positioniert, um die umfassende Infrastruktur-Modernisierungsoffensive in Deutschland maßgeblich mitzugestalten (das Bau-Konjunkturpaket der deutschen Bundesregierung, Anm.d.Red.).

Die Strategie: Cash für Aktionäre

Die Rückkehr in den ATX sei „ein starkes Signal an den Kapitalmarkt und eine Bestätigung für die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens“, so Stefan Kratochwill, CEO der Strabag SE. Für künftigen Schwung soll eine neue Investmentstory namens „4WINS“ sorgen, die die Strabag jetzt präsentiert hat. Der Name bringe die Möglichkeit zum Ausdruck, mit einem Titel – der Strabag-Aktie – gleichzeitig in vier Wachstumsmärkte zu investieren: Mobilitätsinfrastruktur, Energie- und Wasserinfrastruktur, High-Tech-Bauten sowie die Dekarbonisierung des Gebäudebestands.

Hervorgehoben werde auch die „verlässliche Dividendenpolitik“, so die Aussendung: Das Unternehmen schütte regelmäßig 30 bis 50% des Konzernergebnisses an seine Aktionär:innen aus.

Weitere Meldungen:

  1. TU Graz entwickelt Klettverschluss für Gebäude: Auf und zu nach Bedarf
  2. STRABAG SE macht Péter Glöckler zum Vorstand für Süd + Ost
  3. Europas börsenotierte Unternehmen hängen USA und China ab: Plus 8,8%
  4. Josef-Dieter Deix wird der neue COO der Porr AG

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Faserkonzern Lenzing AG holt Milena Ioveva für neue Vice President-Rolle

Alles teurer in Österreich: Industrie schickt die Produktion ins Ausland

Die Inflationsrate für August 2025 liegt bei 4,1 Prozent

Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten

Birgit Ploier-Brandauer ist Medical Affairs Director bei Johnson & Johnson

Neu in Finanz:

Bauriese Strabag SE steigt in den österreichischen Leitindex ATX auf

Das Schulden-Drama der Amerikaner: „Warum der Dollar wanken wird“

Banken geben ABO Energy syndizierte Kreditlinie mit Clifford Chance

Verlorenes Quartal für Pensionskassen: Performance null Prozent

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

Neu in Recht:

Vier strategische Industrie-Übernahmen und ihre Wirtschaftsanwälte

E+H befördert Felix Frommelt und William Redl zu Partnern

Booking.com wehrt sich gegen Sammelklage der europäischen Hoteliers

Transaktionen & Tax: Kanzlei Lark holt Oded Schein als Partner

English Law in CEE: Schönherr holt Attila K Csongrady und Peter Redo

Neu in Steuer:

Wiens Ortstaxe steigt von 3,2 auf 8,5 Prozent: WKW reagiert ungewohnt heftig

Mehr Sicherheit in der Cloud: BMD streicht alle alten Passwörter

SteuerExpress: Steuerschuld kraft Rechnungslegung, Haftung bei Verpfändung, Zwangsläufigkeit von Operationen und mehr

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken

Neu in Bildung/Uni:

Neues Tool von Technik-Uni: Weltkarte für Pflanzen-Gesundheit

Technologiepark als Versuchsobjekt: Test von TU Berlin und Partnern

TU Wien lädt am 6. Oktober zum „Future Leadership Forum 2025“

Das passiert im Gehirn beim Lernen: Erkenntnisse dreier Unis

Studie mehrerer Unis analysiert Wunsch und Wirklichkeit bei Klimazielen

Neu in Personalia:

Faserkonzern Lenzing AG holt Milena Ioveva für neue Vice President-Rolle

E+H befördert Felix Frommelt und William Redl zu Partnern

Transaktionen & Tax: Kanzlei Lark holt Oded Schein als Partner

English Law in CEE: Schönherr holt Attila K Csongrady und Peter Redo

Maria Haydin ist jetzt Anwältin bei Kanzlei Schramm Öhler

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Mehr Sicherheit in der Cloud: BMD streicht alle alten Passwörter

Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten

SteuerExpress: Steuerschuld kraft Rechnungslegung, Haftung bei Verpfändung, Zwangsläufigkeit von Operationen und mehr

750 österreichische Betriebe beteiligen sich an Sammelklage gegen Booking.com

Compliance Solutions Day 2025: Re-Zertifizierung für Compliance Officer