E+H befördert Felix Frommelt und William Redl zu Partnern

Wien. Felix Frommelt und William Redl sind jetzt Partner der Anwaltskanzlei E+H. Ihre Themen sind Kartell- und Wettbewerbsrecht, Internal Investigations u.a.

Die E+H Rechtsanwälte GmbH erweitere damit den Partnerkreis mit Ernennungen aus den eigenen Reihen, so eine Aussendung. Frommelt und Redl waren beide zuvor als Rechtsanwälte und ständige Substituten bei E+H tätig.

Die Aufgaben

Dr. Felix Frommelt, LL.M. bringe umfassende Expertise im Kartellrecht mit und vertrete regelmäßig vor österreichischen und europäischen Kartellbehörden. Einen weiteren Fokus seiner Tätigkeit stellen straf- und kartellrechtliche unternehmensinterne Untersuchungen (Internal Investigations) und damit zusammenhängende Compliance-Maßnahmen dar. Weitere Themen sind investitionskontrollrechtliche Angelegenheiten, Nachhaltigkeitsthemen und regulierte Wirtschaftsbereiche.

William Redl, BSc., LL.M. berate nationale und internationale Mandanten in allen Bereichen des österreichischen und EU-Wettbewerbsrechts, mit besonderem Schwerpunkt auf Fusionskontrolle, Kartell- und Marktmachtmissbrauchsverfahren. Dabei geht es auch um Hausdurchsuchungen und anschließende Verfahren, weiters um Beratung zu Kooperationen zwischen Wettbewerbern sowie zur Gestaltung und Umsetzung von Vertriebssystemen.

Das Wort vom Chef

Dieter Thalhammer, Leiter der Praxisgruppe Kartellrecht und Managing Partner bei E+H: „Ich bin sehr stolz, Felix und William in der Partnerschaft willkommen zu heißen – zwei großartige Kollegen, die in den letzten Jahren bei E+H ihre herausragende fachliche Leistung bewiesen haben. Es freut mich besonders, dass wir immer wieder Jurist:innen aus den eigenen Reihen in die Partnerschaft aufnehmen dürfen – ein klares Zeichen für die Förderung von Talenten innerhalb unserer Kanzlei.“