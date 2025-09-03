 Open menu
Business, Personalia

Faserkonzern Lenzing AG holt Milena Ioveva für neue Vice President-Rolle

Milena Ioveva ©Milena Ioveva

Industrie & Management. Ex-Porr-Managerin Milena Ioveva wird Vice President für Corporate Communications, Sustainability, Investor Relations & Public Affairs bei der Lenzing AG. Das Position wird neu geschaffen.

Die Lenzing AG gibt in einer Aussendung die Ernennung von Milena Ioveva zur Vice President Corporate Communications, Sustainability, Investor Relations and Public Affairs bekannt. Sie berichtet direkt an CEO Rohit Aggarwal.

Eine neue Aufgabe

Die neu geschaffene Rolle unterstreiche Lenzings Engagement, die globale Marktpositionierung weiter auszubauen, die Kapitalmarktorientierung zu stärken und die globale Nachhaltigkeitsagenda voranzutreiben, heißt es.

Milena Ioveva bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung in Transformationsprozessen mit Fokus auf nachhaltige Mehrwertgenerierung sowie Expertise in den Bereichen Kapitalmarkt, Kommunikation und Nachhaltigkeit mit.

Zuvor war sie Konzernsprecherin des Bauriesen Porr AG und hatte dort Aufgaben, die stark an die neu geschaffene VP-Position bei Lenzing erinnern: Sie leitete konkret die Bereiche Konzernkommunikation, Strategie, Investor Relations und Nachhaltigkeit. Ioveva hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Wirtschaftsuniversität Wien.

„Effektive Kommunikation mit allen Stakeholdern“

„Wir freuen uns sehr, Milena bei Lenzing willkommen zu heißen“, so Rohit Aggarwal, CEO der Lenzing AG: „Da Lenzing als global agierendes Unternehmen sein Geschäft international weiter stärkt, wird eine effektive Kommunikation mit allen unseren Stakeholdern entscheidend sein. Milenas nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Wertsteigerung in Übergangsphasen, gemeinsam mit ihrer umfassenden Expertise am Kapitalmarkt und in der strategischen Positionierung, wird entscheidend dazu beitragen, unsere ambitionierte Vision umzusetzen.“

„Ich kann mir keine größere Motivation vorstellen, für ein Unternehmen zu arbeiten, das an der Spitze verantwortungsbewusster Faserinnovationen steht“, wird Milena Ioveva zitiert: „Ich sehe dies als eine Chance, Lenzings Rolle in einem sich rasch wandelnden globalen Umfeld zu verstärken und einen spürbaren Beitrag zu leisten. Es ist mir eine Ehre, mit einem so talentierten Team zusammenzuarbeiten, das Pionierarbeit leistet und Lösungen schafft, die mehr Wert, Effizienz und Nachhaltigkeit bieten.“

