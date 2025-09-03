 Open menu
Business, Recht, Steuer, Tools

Mehr Sicherheit in der Cloud: BMD streicht alle alten Passwörter

©ejn

Steuerkanzleien & Buchhaltung. Business Software-Anbieter BMD verschärft die Sicherheitsbestimmungen. Alte Passwörter sind in der Cloud ab Oktober nicht mehr verwendbar.

Die Sicherheit der Kundinnen und Kunden in der BMD Cloud sei ein besonders Anliegen, daher kommt eine neue Passwortrichtlinie zur Anwendung, macht BMD, ein marktführendes österreichisches Softwarehaus mit Fokus auf Business-Software für Steuerkanzleien, Buchhaltung u.a. in einer aktuellen Information aufmerksam. Die neuen Regeln gelten demnach bereits ab 1. Oktober.

Was künftig bei BMD gilt

Die neue Passwortrichtlinie erfordert demnach zwingend, dass das Passwort in der BMD Cloud-Umgebung einmal pro Jahr geändert werden muss. Wer sein Passwort bereits länger als 350 Tage verwende, erhalte beim Login in die BMD Cloud künftig einen dementsprechenden Hinweis.

„Wenn Sie kein neues Passwort festlegen, ist Ihnen der Login mit dem alten Passwort ab 01.10.2025 in die BMD Cloud nicht mehr möglich“, warnt BMD. Zu diesem Zeitpunkt muss die Änderung sofort durchgeführt werden, daher sei mit erhöhtem Supportaufkommen zu rechnen.

Für die neuen Passwörter gelten künftig strenge Regeln, wie sie auch von Sicherheitsbehörden bekannt sind (vgl. Onlinesicherheit.gv.at). Demnach darf das Passwort nicht den Kontonamen des Benutzers oder mehr als zwei Zeichen enthalten, die nacheinander im vollständigen Namen des Benutzers vorkommen. Das Passwort muss mindestens zwölf Zeichen lang sein und Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen wie ! oder $ enthalten. Individuelle Passwortrichtlinien der Kunden sollen laut BMD jedoch weiterhin gültig bleiben.

Weitere Meldungen:

  1. Finanzvorstände lieben KI-Agenten immer mehr, so Salesforce: Die Ziele
  2. Was Unternehmen beim Einsatz von KI-Agenten rechtlich beachten müssen
  3. IT-Systemhaus ACP übernimmt Field-Service-Anbieter danubIX
  4. WienIT lässt die Postzusteller nach intelligentem Algorithmus rollen

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Faserkonzern Lenzing AG holt Milena Ioveva für neue Vice President-Rolle

Alles teurer in Österreich: Industrie schickt die Produktion ins Ausland

Die Inflationsrate für August 2025 liegt bei 4,1 Prozent

Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten

Birgit Ploier-Brandauer ist Medical Affairs Director bei Johnson & Johnson

Neu in Finanz:

Bauriese Strabag SE steigt in den österreichischen Leitindex ATX auf

Das Schulden-Drama der Amerikaner: „Warum der Dollar wanken wird“

Banken geben ABO Energy syndizierte Kreditlinie mit Clifford Chance

Verlorenes Quartal für Pensionskassen: Performance null Prozent

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

Neu in Recht:

Vier strategische Industrie-Übernahmen und ihre Wirtschaftsanwälte

E+H befördert Felix Frommelt und William Redl zu Partnern

Booking.com wehrt sich gegen Sammelklage der europäischen Hoteliers

Transaktionen & Tax: Kanzlei Lark holt Oded Schein als Partner

English Law in CEE: Schönherr holt Attila K Csongrady und Peter Redo

Neu in Steuer:

Wiens Ortstaxe steigt von 3,2 auf 8,5 Prozent: WKW reagiert ungewohnt heftig

Mehr Sicherheit in der Cloud: BMD streicht alle alten Passwörter

SteuerExpress: Steuerschuld kraft Rechnungslegung, Haftung bei Verpfändung, Zwangsläufigkeit von Operationen und mehr

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken

Neu in Bildung/Uni:

Neues Tool von Technik-Uni: Weltkarte für Pflanzen-Gesundheit

Technologiepark als Versuchsobjekt: Test von TU Berlin und Partnern

TU Wien lädt am 6. Oktober zum „Future Leadership Forum 2025“

Das passiert im Gehirn beim Lernen: Erkenntnisse dreier Unis

Studie mehrerer Unis analysiert Wunsch und Wirklichkeit bei Klimazielen

Neu in Personalia:

Faserkonzern Lenzing AG holt Milena Ioveva für neue Vice President-Rolle

E+H befördert Felix Frommelt und William Redl zu Partnern

Transaktionen & Tax: Kanzlei Lark holt Oded Schein als Partner

English Law in CEE: Schönherr holt Attila K Csongrady und Peter Redo

Maria Haydin ist jetzt Anwältin bei Kanzlei Schramm Öhler

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Mehr Sicherheit in der Cloud: BMD streicht alle alten Passwörter

Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten

SteuerExpress: Steuerschuld kraft Rechnungslegung, Haftung bei Verpfändung, Zwangsläufigkeit von Operationen und mehr

750 österreichische Betriebe beteiligen sich an Sammelklage gegen Booking.com

Compliance Solutions Day 2025: Re-Zertifizierung für Compliance Officer