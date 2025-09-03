 Open menu
Neues Tool von Technik-Uni: Weltkarte für Pflanzen-Gesundheit

Canopy Chlorophyll Content (CCC) auf globaler Karte, Daten aus 2024 (© Yie et al)
München. Dank einer neuen Methode der Technischen Uni München kann nun KI-gestützt auf Weltkarten der Gesundheitszustand von Pflanzen dargestellt werden.

Forschende der Technischen Universität München (TUM) haben eine Methode entwickelt, mit der der Gesundheitszustand von Pflanzen weltweit und nahezu wöchentlich erfasst werden kann. Die Grundlage bildet eine Kombination aus Satellitenbildern und hybrider Intelligenz, wodurch eine verlässliche Datenbasis sowohl für Forschung als auch für die Planung in den Bereichen Landwirtschaft und Klimaadaption geschaffen werde.

Die Messung der Pflanzengesundheit ist nicht nur für Agrarflächen, sondern auch für Wälder und andere Nutzungsarten anwendbar. Weil die Methode auf Daten aus der oberen Atmosphäre zugreift, lassen sich relevante Informationen sogar unter teilweisen Einschränkungen wie Bewölkung ermitteln. Damit wird erstmals eine global einheitliche und zuverlässige Grundlage für fundiertes Handeln geschaffen, was zuvor auf diesem Gebiet fehlte.

Indikator für Pflanzenwachstum

Das wissenschaftliche Modell schätzt den Chlorophyllgehalt in der obersten Schicht von Pflanzengemeinschaften, wobei Chlorophyll als zentrales Molekül der Photosynthese und als Indikator für Pflanzenwachstum und Stoffwechselaktivität gilt. Im ersten Schritt werden physikalische Modelle genutzt, die die Beziehung zwischen Chlorophyll und den von Satelliten erfassten Reflektionsdaten bestimmen. Diese Daten dienen anschließend als Trainingsmaterial für künstliche Intelligenz, die den Chlorophyllgehalt automatisiert und zuverlässig berechnet. Laut Dong Li, Erstautor der Veröffentlichung, überwindet die hybride Methode die Einschränkungen herkömmlicher Datensätze aus der unteren Atmosphäre. Mit einem trainierten KI-Algorithmus gelingt die Bestimmung des Chlorophyllgehalts auch bei bewölkten Satellitenaufnahmen.

Der erhaltene Wert – der sogenannte Canopy Chlorophyll Content (CCC) – lässt sich global auf Karten darstellen. Dies ermöglicht die Beobachtung dynamischer Veränderungen in der Pflanzengesundheit und im Pflanzenwachstum nahezu in Echtzeit. Da Chlorophyll direkt auf die Ertragskraft und Biomasseproduktion wirkt, eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Abschätzung von landwirtschaftlichen Entwicklungen und zur Bewertung von Klimaanpassungsmaßnahmen. Wie Prof. Kang Yu von der TUM in einer Presseaussendung der Universität erläutert, können diee gewonnenen  Daten unmittelbar für Modelle herangezogen werden, die Aussagen zu Nutz- und Wildpflanzen treffen und so als Grundlage für internationale Entscheidungen in Landwirtschaft und Klimaadaption dienen.

