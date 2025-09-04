 Open menu
Bildung & Uni, Business, Nova, Recht, Steuer, Tools

100 Jahre Linde Verlag: Von der Steuer- und Wirtschaftskartei zur KI

Paul Linde im Jahr 1925 ©Linde Verlag

Fachverlage. Im Jahr 1925 wurde der Linde Verlag in Wien gegründet. Damals wie heute sind die Themen Steuer, Wirtschaft und Recht, so Chef und Eigentümer Benjamin Jentzsch.

1925 in Wien gegründet, stehe der Linde Verlag seit jeher für hochwertige Inhalte aus den Bereichen Steuer, Wirtschaft und Recht, so eine Aussendung des Fachverlags aus Anlass des Jubiläums. Geschäftsführer und Eigentümer Benjamin Jentzsch hebt bei der Gelegenheit auch die Entwicklung digitaler Tools, Plattformen und Applikationen hervor, die diesen Herbst im Start des Recherche-Assistenten „LinDa KI“ kulminieren sollen.

Der Industrieverlag und seine SWK

Die Geschichte des Linde Verlags beginnt 1925 in Wien, als Paul Linde und Hans Jentzsch (als Prokurist) den Industrieverlag „Spaeth & Linde“ ins Leben rufen, der sich im Bereich Steuer-, Wirtschafts- und Rechtsliteratur etabliert. Neben ersten Fachbüchern wie „Das Schillingsgesetz“ und „Die Goldbilanz“ bringt der Verlag auch die erste österreichische Steuer- und Wirtschaftszeitung heraus, die 1935 in „Steuer- und WirtschaftsKartei“ (SWK) umbenannt wird und unter diesem Namen bis heute erscheint. Seit 1979 firmiert das Unternehmen als Linde Verlag, seit 2009 bietet es einen Großteil seiner Fachzeitschriften auch online an.

„100 Jahre Erfahrung und Expertise sind ein starkes Fundament, aber sicherlich kein Ruhekissen“, so Benjamin Jentzsch: „Wir haben daher – vor allem im Vergleich zu anderen Fachverlagen – schon sehr früh in die Digitalisierung investiert und schließlich im Jahr 2022 die Linde Digital GmbH gegründet, um diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

Das Buch als haptisches Erlebnis

Das Buch bleibe relevant, das haptische Erlebnis wichtig, meint Jentzsch, doch seien zunehmend neue Wege der Wissensvermittlung gefragt, von intelligenten Tools über interaktive Plattformen bis hin zu modernen Lernformaten: „Durch vorausschauende Investitionen und strategische Partnerschaften im Legal-Tech-Sektor können wir viele solcher Lösungen nicht nur anbieten, sondern auch aktiv mitgestalten. Andere entwickeln wir inzwischen selbst, wie etwa unsere Steuerspar-App ‚Mei Marie‘.“

Die Digitalisierung sei zugleich herausfordernde Notwendigkeit und große Chance. Auch die (potenzielle) Leserschaft wandelt sich: Gerade in den Kerndisziplinen des Verlags – Steuer, Wirtschaft und Recht – tummeln sich neben Allroundern auch immer häufiger Spezialisten. Auf diese zahlreichen neuen Zielgruppen lassen sich digitale Produkte deutlich einfacher zuschneiden als Printpublikationen, da Inhalte mithilfe von Nutzer- und Marktdaten gezielt segmentiert und passgenau ausgespielt werden können, heißt es. Zudem habe man mit digitale Produkten die Möglichkeit, schnell und flexibel auf Änderungen im Regulativ oder marktbestimmende Trends zu reagieren.

Die Fach-Community als Qualitätsgarant

„Größte Priorität hat dabei immer, die Zuverlässigkeit und Expertise, für die der Linde Verlag steht, auch auf digitaler Ebene zu gewährleisten. Den Grundstein dafür legt nach wie vor unsere Nähe zur Fach-Community beziehungsweise die enge Zusammenarbeit mit unseren Autor:innen und Vortragenden“, so Jentzsch.

Benjamin Jentzsch ©Caro Strasnik

Das zeige sich auch am nächsten digitalen Großprojekt des Linde Verlags, das bereits in den Startlöchern schart. Im Herbst 2025 soll die Beta-Version der LinDa KI verfügbar sein, eine Rechercheassistenz für alle Fachfragen zu Steuern, Wirtschaft und Recht. Der gewohnte Qualitätsanspruch bleibe dabei aufrecht: „Unsere KI liefert ausschließlich Ergebnisse auf Basis geprüfter Inhalte. Keine generative Halluzination, sondern vertrauenswürdige Fachinformationen für das digitale Zeitalter“, verspricht Jentzsch.

Weitere Meldungen:

  1. Vier von zehn Unternehmen scheitern mit ihrer KI-Strategie
  2. Internationale Semantics-Konferenz startet am 3. September in Wien
  3. KI-Modelle wissen, wie unser Gehirn auf visuelle Reize reagiert
  4. Compliance Solutions Day 2025: Re-Zertifizierung für Compliance Officer

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Vier von zehn Unternehmen scheitern mit ihrer KI-Strategie

Faserkonzern Lenzing AG holt Milena Ioveva für neue Vice President-Rolle

Alles teurer in Österreich: Industrie schickt die Produktion ins Ausland

Die Inflationsrate für August 2025 liegt bei 4,1 Prozent

Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten

Neu in Finanz:

Bauriese Strabag SE steigt in den österreichischen Leitindex ATX auf

Das Schulden-Drama der Amerikaner: „Warum der Dollar wanken wird“

Banken geben ABO Energy syndizierte Kreditlinie mit Clifford Chance

Verlorenes Quartal für Pensionskassen: Performance null Prozent

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

Neu in Recht:

Der OMV-CEO kommt zum „Big Deal“ von Cerha Hempel im Oktober

Binder Grösswang befördert Isabella Sansenböker und Michael Mittermair

Vier strategische Industrie-Übernahmen und ihre Wirtschaftsanwälte

E+H befördert Felix Frommelt und William Redl zu Partnern

Booking.com wehrt sich gegen Sammelklage der europäischen Hoteliers

Neu in Steuer:

Wiens Ortstaxe steigt von 3,2 auf 8,5 Prozent: WKW reagiert ungewohnt heftig

Mehr Sicherheit in der Cloud: BMD streicht alle alten Passwörter

SteuerExpress: Steuerschuld kraft Rechnungslegung, Haftung bei Verpfändung, Zwangsläufigkeit von Operationen und mehr

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken

Neu in Bildung/Uni:

100 Jahre Linde Verlag: Von der Steuer- und Wirtschaftskartei zur KI

Neues Tool von Technik-Uni: Weltkarte für Pflanzen-Gesundheit

Technologiepark als Versuchsobjekt: Test von TU Berlin und Partnern

TU Wien lädt am 6. Oktober zum „Future Leadership Forum 2025“

Das passiert im Gehirn beim Lernen: Erkenntnisse dreier Unis

Neu in Personalia:

Binder Grösswang befördert Isabella Sansenböker und Michael Mittermair

Faserkonzern Lenzing AG holt Milena Ioveva für neue Vice President-Rolle

E+H befördert Felix Frommelt und William Redl zu Partnern

Transaktionen & Tax: Kanzlei Lark holt Oded Schein als Partner

English Law in CEE: Schönherr holt Attila K Csongrady und Peter Redo

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

100 Jahre Linde Verlag: Von der Steuer- und Wirtschaftskartei zur KI

Vier von zehn Unternehmen scheitern mit ihrer KI-Strategie

Mehr Sicherheit in der Cloud: BMD streicht alle alten Passwörter

Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten

SteuerExpress: Steuerschuld kraft Rechnungslegung, Haftung bei Verpfändung, Zwangsläufigkeit von Operationen und mehr