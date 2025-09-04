 Open menu
Personalia, Recht

Binder Grösswang befördert Isabella Sansenböker und Michael Mittermair

Isabella Sansenböker ©Georg Wilke / Binder Grösswang

Wien. Isabella Sansenböker (28) und Michael Mittermair (27) sind neu im Anwaltsteam von Binder Grösswang. Ihre Themen sind Immobilien bzw. Corporate/M&A.

Mag. Isabella Sansenböker, LL.M. ist seit Jänner 2025 Teil von Binder Grösswang und auf immobilienrechtliche Fragestellungen spezialisiert. Seit 4. September ist sie Mitglied im Anwält:innenteam der Kanzlei. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen laut einer Aussendung in den Bereichen Immobilientransaktionen, Bestandrecht und Gesellschaftsrecht.

Vor ihrem Eintritt absolvierte sie die Gerichtspraxis im Sprengel des Oberlandesgerichts Wien und war als Rechtsanwaltsanwärterin bei Wiener Kanzleien tätig. Berufsbegleitend schloss sie zudem den postgradualen Universitätslehrgang „Wohn- und Immobilienrecht“ an der Universität Wien ab.

Die Themen

Mag. Michael Mittermair, LL.M. hat in Wien Jus studiert. Während seines Studiums war er Studienassistent am Institut für Wirtschaftsrecht der Universität Wien. 2022 schloss er zudem das LL.M.-Studium im Bereich Steuerrecht und Rechnungswesen an der Universität Wien ab.

Michael Mittermair ©Georg Wilke / Binder Grösswang

Er ist ab dem 4. September Anwalt im Corporate/M&A-Team von Binder Grösswang, wo er bereits seit 2021 als Rechtsanwaltsanwärter tätig war. Er berate insbesondere bei Unternehmens- und Anteilskäufen, Finanzierungsrunden im Venture Capital und Startup-Bereich, Umstrukturierungen sowie zu Fragen des österreichischen Gesellschaftsrechts.

