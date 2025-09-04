Der OMV-CEO kommt zum „Big Deal“ von Cerha Hempel im Oktober

Anwälte & Recruiting. Am 14. Oktober 2025 veranstaltet Kanzlei Cerha Hempel wieder eine simulierte M&A-Transaktion für den Nachwuchs. Ehrengast ist OMV-Chef Alfred Stern.

Am 14. Oktober 2025 biete Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel Studierenden, Absolvent:innen und Dissertant:innen der Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts wieder die Chance, hinter die Kulissen einer M&A-Transaktion zu blicken, heißt es in der Ankündigung.

Die Veranstaltung

Den Abschluss des Big Deal Workshops bildet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Internationale Joint Ventures“ und mit Karrieretipps für Jurist:innen. Zu Gast ist Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender der OMV AG. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Tageszeitung Der Standard statt. Interessierte Nachwuchskräfte können sich laut den Veranstaltern bis 22.9.2025 bewerben.