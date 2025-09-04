 Open menu
Bildung & Uni, Tech

Wenn Gecko-Füße auf die Jagd nach Weltraumschrott gehen

Institut für Informatik der Uni Würzburg, Campus Hubland (© Robert Emmerich / Uni Würzburg)
Institut für Informatik der Uni Würzburg, Campus Hubland (© Robert Emmerich / Uni Würzburg)

Alte Satelliten als Gefahr. Bei einem EU-geförderten Projekt mit Beteiligung der Uni Würzburg dienen Gecko-Füße als Vorbild für ein System, mit dem im Weltraum ordentlich aufgeräumt werden soll.

Seit dem Start des ersten Satelliten Sputnik 1 im Jahr 1957 sind rund 20.000 weitere Satelliten in den Erdorbit gelangt. Viele von ihnen sind nach ihrem Dienstende nicht mehr steuerbar und verbleiben als Weltraumschrott im Orbit. Dieser Schrott, bestehend aus ausrangierten Satelliten und Trümmerteilen, gefährdet aktive Raumfahrtmissionen, darunter auch die Internationale Raumstation ISS.

Satellit mit Gecko-Vorbild

Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung der Julius-Maximilians-Universität Würzburg arbeitet an einem innovativen Satelliten, der diesen Weltraummüll aufräumen soll. Das Projekt „gEICko“ wird von der EU mit 4 Millionen Euro gefördert, wovon knapp 700.000 Euro an die Universität Würzburg gehen, wie die Uni in einer Aussendung bekannt gibt. Ziel ist die Entwicklung eines Andocksystems, das mit einer speziellen, von Geckos inspirierten Oberfläche ausgestattet ist.

Diese Oberfläche nutzt Silikonmaterialien mit millionenfach feinen Strukturen, die über sogenannte van-der-Waals-Kräfte haften, ähnlich wie Gecko-Füße an glatten Flächen. Dieser „Chaser“-Satellit soll mit der Technik an der Oberfläche von nicht kooperativen Trümmerobjekten andocken; anschließend wird die Umlaufbahn des Zielobjekts so verändert, dass es kontrolliert in die Erdatmosphäre eintritt oder in einen sogenannten Friedhofsorbit abgedriftet wird. Die Forschenden aus Würzburg passen die Materialien für den Weltraumeinsatz an und optimieren die Balance zwischen Haftkraft und mechanischer Belastbarkeit. Zusätzlich entwickeln sie die Steuerungs- und Navigationssysteme für den Satelliten.

Leinenartige Verbindung

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem schwierigen „final approach“, der präzisen Annäherung an das unkontrollierte Zielobjekt. Sollte ein direktes Andocken nicht möglich sein, kann der Satellit auch eine leinenartige Verbindung mit Gecko-Materialien herstellen, ähnlich der Zunge eines Chamäleons. Ein großer Vorteil dieser Technologie sind die vergleichsweise niedrigen Kosten, da der Mechanismus auf kleinen Satelliten mit geringem Materialaufwand umgesetzt werden kann.

Die geringe Komplexität des Designs verringere zudem das Risiko technischer Probleme und reduziere die Startmasse. Am Ende der dreijährigen Förderperiode soll ein funktionsfähiger Prototyp des Gecko-Andocksystems vorliegen; die Forscher hoffen, dass die Technologie innerhalb von zehn Jahren einsatzbereit sein wird. Durch diesen Ansatz könnte die Raumfahrt sicherer werden und die Problematik des Weltraummülls langfristig eingedämmt werden.

 

Weitere Meldungen:

  1. Transaktionen & Tax: Kanzlei Lark holt Oded Schein als Partner
  2. Technologiepark als Versuchsobjekt: Test von TU Berlin und Partnern
  3. Das passiert im Gehirn beim Lernen: Erkenntnisse dreier Unis
  4. Neue Lutz Abel-Partnerin Jenny Buchner kommt von CMS

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Vier von zehn Unternehmen scheitern mit ihrer KI-Strategie

Faserkonzern Lenzing AG holt Milena Ioveva für neue Vice President-Rolle

Alles teurer in Österreich: Industrie schickt die Produktion ins Ausland

Die Inflationsrate für August 2025 liegt bei 4,1 Prozent

Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten

Neu in Finanz:

Bauriese Strabag SE steigt in den österreichischen Leitindex ATX auf

Das Schulden-Drama der Amerikaner: „Warum der Dollar wanken wird“

Banken geben ABO Energy syndizierte Kreditlinie mit Clifford Chance

Verlorenes Quartal für Pensionskassen: Performance null Prozent

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

Neu in Recht:

Der OMV-CEO kommt zum „Big Deal“ von Cerha Hempel im Oktober

Binder Grösswang befördert Isabella Sansenböker und Michael Mittermair

Vier strategische Industrie-Übernahmen und ihre Wirtschaftsanwälte

E+H befördert Felix Frommelt und William Redl zu Partnern

Booking.com wehrt sich gegen Sammelklage der europäischen Hoteliers

Neu in Steuer:

Wiens Ortstaxe steigt von 3,2 auf 8,5 Prozent: WKW reagiert ungewohnt heftig

Mehr Sicherheit in der Cloud: BMD streicht alle alten Passwörter

SteuerExpress: Steuerschuld kraft Rechnungslegung, Haftung bei Verpfändung, Zwangsläufigkeit von Operationen und mehr

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken

Neu in Bildung/Uni:

100 Jahre Linde Verlag: Von der Steuer- und Wirtschaftskartei zur KI

Neues Tool von Technik-Uni: Weltkarte für Pflanzen-Gesundheit

Technologiepark als Versuchsobjekt: Test von TU Berlin und Partnern

TU Wien lädt am 6. Oktober zum „Future Leadership Forum 2025“

Das passiert im Gehirn beim Lernen: Erkenntnisse dreier Unis

Neu in Personalia:

Binder Grösswang befördert Isabella Sansenböker und Michael Mittermair

Faserkonzern Lenzing AG holt Milena Ioveva für neue Vice President-Rolle

E+H befördert Felix Frommelt und William Redl zu Partnern

Transaktionen & Tax: Kanzlei Lark holt Oded Schein als Partner

English Law in CEE: Schönherr holt Attila K Csongrady und Peter Redo

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

100 Jahre Linde Verlag: Von der Steuer- und Wirtschaftskartei zur KI

Vier von zehn Unternehmen scheitern mit ihrer KI-Strategie

Mehr Sicherheit in der Cloud: BMD streicht alle alten Passwörter

Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten

SteuerExpress: Steuerschuld kraft Rechnungslegung, Haftung bei Verpfändung, Zwangsläufigkeit von Operationen und mehr