Business, Recht

Brandl Talos berät Fiber Elements bei Seed-Finanzierung für Basalt-Baustoffe

Lara Präthaler ©Uwe Strasser / Brandl Talos

Leoben/Wien. Basaltfaser-Baustoffe locken Investoren: Fiber Elements holt sich in einer Seed-Finanzierungsrunde 2,6 Mio. Euro. Brandl Talos und PwC sind behilfllich.

Die Wiener Wirtschaftskanzlei Brandl Talos hat das Startup Fiber Elements bei einer Seed-Finanzierungsrunde über 2,6 Mio. Euro beraten. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von LEA Partners und dem Amadeus APEX Technology Fund, so eine Aussendung.

Das Unternehmen

Fiber Elements entwickelt nachhaltige Baustoffe, bei denen herkömmlicher Stahl durch Basaltfaser-Verbundwerkstoffe ersetzt wird. Grundlage ist laut den Angaben ein proprietäres, automatisiertes Fertigungsverfahren, bei dem ultrafeine Basaltfasern zu dreidimensionalen Bewehrungskomponenten verarbeitet werden. Geleitet wird das 2023 in Leoben gegründete Unternehmen von Gründer und CEO Wolfgang Fiel.

Adrian Zuschmann ©Uwe Strasser / Brandl Talos

Mit dem frischen Kapital will Fiber Elements seine Produktion skalieren, das Team verdoppeln und digitale Prozesse mittels KI optimieren. LEA Partners wurde von PwC Deutschland beraten. Das Team von Brandl Talos bestand aus Partner Adrian Zuschmann und Rechtsanwaltsanwärterin Lara Präthaler.

