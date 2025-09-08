AURENA gehört jetzt mehrheitlich DRS Investment, Brandl & Talos hilft

Auktionshäuser & Private Equity. DRS Investment hat die Mehrheit am österreichischen Gewerbe-Auktionshaus Aurena erworben, das u.a. das Inventar von Signa versteigert hat. Kanzlei Brandl Talos ist behilflich.

Mit dem deutschen Technologie-Investor DRS hat Aurena einen neuen Mehrheitseigentümer bekommen. Aurena-Gründer Karl Kühberger ist weiterhin am Unternehmen beteiligt und bleibt Geschäftsführer, so eine Aussendung. Anfang August 2025 wurde die geplante Übernahme verkündet, das Closing ist laut beratender Kanzlei Brandl Talos mittlerweile vollzogen.

Das Unternehmen

Aurena habe sich seit der Gründung im Jahr 2012 als Marktführer in Österreich etabliert und bislang über 12.700 Auktionen durchgeführt. Mehr als 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei Auktionsprojekten in Österreich und den europäischen Nachbarländern im Einsatz.

Kanzlei Brandl Talos hat gemeinsam mit Ego Humrich Wyen den Gründer und bisherigen Alleingesellschafter Karl Kühberger beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung von Aurena an die DRS Investment SE beraten. Das Brandl Talos-Team bestand aus Roman Rericha, Adrian Zuschmann und Tanja Mair. DRS Investment wurde wie berichtet von Dorda und Heuking federführend vertreten.

Aurena ist u.a. für seine Auktionen nach großen Insolvenzen bekannt: So hat Aurena allein mehrere tausend Exponate der Signa Holding versteigert, von René Benkos Chefsessel bis zur Fußmatte mit „Signa“-Aufdruck. Wichtig ist aber vor allem auch das Geschäft mit Maschinen, Warenlagern, industrieller Ausrüstung u.a.