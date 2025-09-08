Construction & Real Estate: Jürgen Tatzreiter jetzt Anwalt bei KWR

Wien. Jürgen Tatzreiter (33) ist seit Sommer neuer Rechtsanwalt im Construction & Real Estate Team von Kanzlei KWR.

Tatzreiter gehört dem Baurechts- und Immobilienteam von KWR seit 2021 an. Seine Spezialisierung liege im Bereich des Bau- und Immobilienrechts sowie des Schadenersatz- und Gewährleistungsrechts, so eine Aussendung. Mit dem Aufstieg von Tatzreiter stärke die Kanzlei zwei ihrer Kernbereiche.

Die Laufbahn

Jürgen Tatzreiter, LL.M. ist seit 2021 als Rechtsanwaltsanwärter bei KWR tätig und unterstützt das Team seit 2025 als Rechtsanwalt. Er studierte Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien und sammelte während des Studiums juristische Erfahrung in Wiener Anwaltskanzleien, später folgten Stationen im Parlament, bei der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien sowie die Gerichtspraxis im Sprengel des Oberlandesgerichts Wien.

„Möglichkeit zum Aufstieg“

„Ich freue mich sehr, dass Jürgen Tatzreiter nun Rechtsanwalt bei uns im Team ist. Mit seiner lösungsorientierten Herangehensweise und seiner weitreichenden Expertise stellt er eine große Bereicherung für unser Team dar und trägt so zum Erfolg unserer Praxisgruppen maßgeblich bei“, so KWR-Partner Paul Schmidinger.

„Der Aufstieg von Jürgen Tatzreiter ist ein weiterer Schritt in der Erfolgsgeschichte von KWR. Es ist dezidiertes Ziel unserer Kanzlei, unseren Juristinnen und Juristen die besten Möglichkeiten zu bieten, ihre Tätigkeit als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin bei uns fortsetzen und bis in die Partnerebene aufsteigen zu können. Wir freuen uns daher sehr, dass Jürgen Tatzreiter uns weiterhin die Treue hält und wir ihn auf seinem Karriereweg weiter begleiten dürfen“, so KWR-Partner und Kanzleisprecher Clemens Berlakovits.