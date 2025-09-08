 Open menu
Bildung & Uni, Business, Recht, Steuer, Tools, Werbung

Die neuen Zertifikatslehrgänge der ASW: Jetzt anmelden

©ASW

Entscheidungsträger:innen in WT-Kanzleien aufgepasst! Die kompakten Zertifikatslehrgänge der ASW bringen Sie zu den wichtigsten Themen Ihrer Beratungs- und Prüfungspraxis auf den neuesten Stand!

Sozialversicherungsrecht

Sie wollen Ihr Wissen über die optimale Gestaltung der Versicherungs-, Beitrags- und Leistungsthematik für Ihre Klient:innen erweitern und auf den neuesten Stand bringen? Sie wollen eine umfassende sozialversicherungsrechtliche Beratung anbieten und Vor- und Nachteile von Lösungswegen aufzeigen können?

Holen Sie sich das nötige Know-how von Top-Expertinnen und Experten! Infos und Anmeldung unter

Sozialversicherungsrecht für StB und Entscheidungsträger:innen in WT-Kanzleien Zertifikatslehrgang | Veranstaltungsdetails – Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten

Ein Angebot speziell für Wirtschaftsprüfer:innen, eingetragene Revisor:innen und Prüfer:innen des Sparkassen-Prüfungsverbandes, die eine Anerkennung als Qualitätssicherungsprüfer:in iSd § 26 Abs 2 Z 2 APAG anstreben. Von den rechtlichen Grundlagen über die Planung und Durchführung bis zur Berichterstattung und Geldwäscheprüfung wird alles abgedeckt, was Sie fachlich brauchen! Infos und Anmeldung unter

Ausbildung/Weiterbildung zur/m Qualitätssicherungsprüfer:in | Veranstaltungsdetails – Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

GmbH-Geschäftsführung

Die lohnsteuerliche Einstufung, Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen, Sachbezüge…..alles klar für Sie, wenn es um „normale“ Angestellte eines Unternehmens geht. Bei Geschäftsführer:innen einer GmbH sind die Voraussetzungen anders – es gilt kritische Stolperfallen und spezifische Aspekte zu beachten.

Sie wollen geschäftsführende Gesellschafter:innen optimal beraten können? Holen Sie sich das notwendige Know-how von den Top-Expertinnen und Experten!

Infos und Anmeldung unter

GmbH Geschäftsführer:in Zertifikatslehrgang | Veranstaltungsdetails – Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

Vereine

Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen haben beruflich auch oft mit Vereinen zu tun – denn die erwirtschaften zum Teil sehr viel Umsatz. Von der Gründung und den rechtlichen Grundlagen bis zu Statuten und Rechnungslegungsvorschriften, von der Besteuerung bis zur Spendenbegünstigung – rund um Vereine gibt es sehr viel zu beachten und zu wissen. Alle Infos aus erster Hand bietet der spezielle ASW-Zertifikatslehrgang. Infos und Anmeldung für Modul 1 unter

Vereine – Vereinsgesetz, Statuten & Co – rechtliche Grundlagen Vereine + Rechnungslegung bei Vereinen Modul 1 zum Zertifikatslehrgang (separat buchbar) | Veranstaltungsdetails – Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

(Weitere fachspezifische Module werden angeboten und sind auch einzeln buchbar.)

(Werbung)

Weitere Meldungen:

  1. Kanzlei Schiefer tritt respACT bei: „Keine Ideologie, sondern Ökonomie“
  2. Verstärkung für Steuerberater: Gefördertes Projekt von waff und ASW
  3. Neue Deals: Clifford Chance, Görg, Greenflag und Noerr beraten Verkäufe von Mercedes & Co
  4. 42. iwp-Fachtagung der Wirtschaftsprüfer betrachtet Krieg, Krisen und KI

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Die neuen Zertifikatslehrgänge der ASW: Jetzt anmelden

Überweisungen: So klappt der verpflichtende Empfänger-Check ab 9. Oktober

Vier von zehn Unternehmen scheitern mit ihrer KI-Strategie

Faserkonzern Lenzing AG holt Milena Ioveva für neue Vice President-Rolle

Alles teurer in Österreich: Industrie schickt die Produktion ins Ausland

Neu in Finanz:

Bauriese Strabag SE steigt in den österreichischen Leitindex ATX auf

Das Schulden-Drama der Amerikaner: „Warum der Dollar wanken wird“

Banken geben ABO Energy syndizierte Kreditlinie mit Clifford Chance

Verlorenes Quartal für Pensionskassen: Performance null Prozent

Bank von Toyota baut Management in Österreich und Deutschland um

Neu in Recht:

Waffengesetz: Der Entwurf zur Verschärfung und seine Kritiker

Brandl Talos berät Fiber Elements bei Seed-Finanzierung für Basalt-Baustoffe

Der OMV-CEO kommt zum „Big Deal“ von Cerha Hempel im Oktober

Binder Grösswang befördert Isabella Sansenböker und Michael Mittermair

Vier strategische Industrie-Übernahmen und ihre Wirtschaftsanwälte

Neu in Steuer:

Wiens Ortstaxe steigt von 3,2 auf 8,5 Prozent: WKW reagiert ungewohnt heftig

Mehr Sicherheit in der Cloud: BMD streicht alle alten Passwörter

SteuerExpress: Steuerschuld kraft Rechnungslegung, Haftung bei Verpfändung, Zwangsläufigkeit von Operationen und mehr

SteuerExpress: Überlassung von Luxus-Ferienwohnungen als gewerbliche Tätigkeit, neue Urteile und mehr

15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken

Neu in Bildung/Uni:

TU Wien: Mehr Licht für Fortschritt in der Mikroskopie

100 Jahre Linde Verlag: Von der Steuer- und Wirtschaftskartei zur KI

Neues Tool von Technik-Uni: Weltkarte für Pflanzen-Gesundheit

Technologiepark als Versuchsobjekt: Test von TU Berlin und Partnern

TU Wien lädt am 6. Oktober zum „Future Leadership Forum 2025“

Neu in Personalia:

Binder Grösswang befördert Isabella Sansenböker und Michael Mittermair

Faserkonzern Lenzing AG holt Milena Ioveva für neue Vice President-Rolle

E+H befördert Felix Frommelt und William Redl zu Partnern

Transaktionen & Tax: Kanzlei Lark holt Oded Schein als Partner

English Law in CEE: Schönherr holt Attila K Csongrady und Peter Redo

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Die neuen Zertifikatslehrgänge der ASW: Jetzt anmelden

100 Jahre Linde Verlag: Von der Steuer- und Wirtschaftskartei zur KI

Vier von zehn Unternehmen scheitern mit ihrer KI-Strategie

Mehr Sicherheit in der Cloud: BMD streicht alle alten Passwörter

Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten