Die neuen Zertifikatslehrgänge der ASW: Jetzt anmelden

Entscheidungsträger:innen in WT-Kanzleien aufgepasst! Die kompakten Zertifikatslehrgänge der ASW bringen Sie zu den wichtigsten Themen Ihrer Beratungs- und Prüfungspraxis auf den neuesten Stand!

Sozialversicherungsrecht

Sie wollen Ihr Wissen über die optimale Gestaltung der Versicherungs-, Beitrags- und Leistungsthematik für Ihre Klient:innen erweitern und auf den neuesten Stand bringen? Sie wollen eine umfassende sozialversicherungsrechtliche Beratung anbieten und Vor- und Nachteile von Lösungswegen aufzeigen können?

Holen Sie sich das nötige Know-how von Top-Expertinnen und Experten! Infos und Anmeldung unter

Sozialversicherungsrecht für StB und Entscheidungsträger:innen in WT-Kanzleien Zertifikatslehrgang | Veranstaltungsdetails – Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

Aus- und Weiterbildung zum / zur Qualitätssicherungsbeauftragten

Ein Angebot speziell für Wirtschaftsprüfer:innen, eingetragene Revisor:innen und Prüfer:innen des Sparkassen-Prüfungsverbandes, die eine Anerkennung als Qualitätssicherungsprüfer:in iSd § 26 Abs 2 Z 2 APAG anstreben. Von den rechtlichen Grundlagen über die Planung und Durchführung bis zur Berichterstattung und Geldwäscheprüfung wird alles abgedeckt, was Sie fachlich brauchen! Infos und Anmeldung unter

Ausbildung/Weiterbildung zur/m Qualitätssicherungsprüfer:in | Veranstaltungsdetails – Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

GmbH-Geschäftsführung

Die lohnsteuerliche Einstufung, Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen, Sachbezüge…..alles klar für Sie, wenn es um „normale“ Angestellte eines Unternehmens geht. Bei Geschäftsführer:innen einer GmbH sind die Voraussetzungen anders – es gilt kritische Stolperfallen und spezifische Aspekte zu beachten.

Sie wollen geschäftsführende Gesellschafter:innen optimal beraten können? Holen Sie sich das notwendige Know-how von den Top-Expertinnen und Experten!

Infos und Anmeldung unter

GmbH Geschäftsführer:in Zertifikatslehrgang | Veranstaltungsdetails – Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

Vereine

Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen haben beruflich auch oft mit Vereinen zu tun – denn die erwirtschaften zum Teil sehr viel Umsatz. Von der Gründung und den rechtlichen Grundlagen bis zu Statuten und Rechnungslegungsvorschriften, von der Besteuerung bis zur Spendenbegünstigung – rund um Vereine gibt es sehr viel zu beachten und zu wissen. Alle Infos aus erster Hand bietet der spezielle ASW-Zertifikatslehrgang. Infos und Anmeldung für Modul 1 unter

Vereine – Vereinsgesetz, Statuten & Co – rechtliche Grundlagen Vereine + Rechnungslegung bei Vereinen Modul 1 zum Zertifikatslehrgang (separat buchbar) | Veranstaltungsdetails – Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen

(Weitere fachspezifische Module werden angeboten und sind auch einzeln buchbar.)

(Werbung)