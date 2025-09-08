WU-Master klettert im Financial Times-Ranking auf Platz 18

Wirtschaftsunis. Die Wiener Wirtschaftsuni WU landet mit ihrem „Master in International Management/CEMS“ bei der FT jetzt weltweit auf Platz 18. In D/A/CH wird sie nur von St. Gallen geschlagen.

Die WU Wirtschaftsuniversität Wien konnte sich im aktuellen „Masters in Management Ranking“ der Financial Times erneut verbessern, freut sich die Uni in einer Aussendung. Der englischsprachige Master in International Management/CEMS der WU erreichte konkret 2025 den 18. Platz unter 100 gereihten Programmen.

Im Herbst 2024 war man noch auf Platz 20 gelandet, 2023 auf Platz 24. Damit sei die WU weiterhin die einzige österreichische Universität im Ranking und im deutschsprachigen Raum die Nummer zwei hinter der Universität St. Gallen (Platz 1).

Zum jährlichen „FT Masters in Management“-Ranking sind laut den Angaben ausschließlich international anerkannte Management-Programme zugelassen, die nach 19 Kriterien bewertet werden. Diese verteilen sich auf die drei Hauptbereiche Karriereentwicklung von Absolvent:innen, Internationalität und Diversität sowie internationale Erfahrung und Nachhaltigkeit. 44 Prozent der Daten stammen von den Hochschulen, 56 Prozent von Absolvent:innen, die vor drei Jahren abgeschlossen haben, heißt es weiter.

Schnell im Job und zufrieden

Der Master in International Management/CEMS zeichne sich durch Austauschsemester an führenden Partneruniversitäten, internationale Praktika und die enge Zusammenarbeit mit global tätigen Unternehmen aus, so die WU.

95 Prozent der Absolvent:innen haben innerhalb von drei Monaten nach Studienabschluss eine Anstellung, heißt es weiter. Die erzielten Gehälter seien überdurchschnittlich und die Bewertung der Studienerfahrung insgesamt sehr positiv. Besonders gut schneide die WU in den Bereichen Zufriedenheit der Alumni sowie Internationalität des Programms ab.

Das Statement vom Chef

„Dass sich die WU in diesem internationalen Spitzenfeld so erfolgreich behaupten kann, ist ein klares Signal für die hohe Qualität unseres Studiums. Das Ranking bestätigt, dass wir unseren Studierenden eine Ausbildung mit exzellenten Karrierechancen und einer starken internationalen Ausrichtung bieten. Für die WU ist das eine wichtige Bestätigung und zugleich Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen“, so WU-Rektor Rupert Sausgruber.

Mit Platz 18 liege die WU ex aequo mit der französischen Skema Business School und vor renommierten Hochschulen wie der WHU – Otto Beisheim School of Management (Platz 22), der britischen Warwick Business School (Platz 40) oder der School of Management der TU München (Platz 54).

Ganz oben ändert sich freilich nichts, die Stockerlplätze sind vor der WU sicher: Die ersten drei Plätze im Ranking werden – wie schon seit langem – von der Universität St. Gallen vor der HEC Paris und der französischen Insead eingenommen.