Business, Finanz, Personalia

Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

©ejn

Privatbanken & Management. Die Bank Gutmann AG in Wien macht Louis Kahane mit sofortiger Wirkung zum CEO. Ex-LGT-Banker Meinhard Platzer kommt in den Vorstand.

Der Aufsichtsrat der Bank Gutmann AG hat mit sofortiger Wirkung Louis Kahane zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Kahane kommt aus der Industriellenfamilie Kahane, der die Privatbank mehrheitlich gehört und die auch den Aufsichtsratspräsidenten stellt.

Zusätzlich wurde der ehemalige LGT-Banker Meinhard Platzer per 1. 1.2026 zum Mitglied des Vorstands und Leiter des Bereichs Kunden bestellt, heißt es in einer Aussendung. Mit diesem Schritt setze Gutmann ein klares Zeichen für die langfristige Entwicklung des Unternehmens.

Der bisherige Chef bleibt an Bord

Louis Kahane folgt auf Marcel Landesmann, der weiterhin als Partner für das Unternehmen tätig bleibt. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Landesmann für die prägende Führung und sein herausragendes Engagement, wie es heißt: Unter seiner Leitung sei ein bedeutender Kulturwandel eingeleitet und das Unternehmen maßgeblich weiterentwickelt worden.

Louis Kahane verfüge über mehrjährige Führungserfahrung im internationalen Finanzbereich, ist seit 2022 Mitglied des Vorstands der Bank Gutmann und für den Bereich Privatkunden zuständig.

„Als eigenständige Privatbank verfügt Gutmann über eine einzigartige Marktposition. Ich freue mich diese Stellung mit dem Vorstand und allen Mitarbeitenden weiter auszubauen und zu stärken. Dabei sind mir ein attraktives und inspirierendes Arbeitsumfeld und die nachhaltige Zufriedenheit unserer Kunden besonders wichtig“, so Louis Kahane.

Meinhard Platzer neu im Vorstand

Für ein Vorstandsmandat nominiert wurde Meinhard Platzer, mit dem Gutmann eine ausgewiesene Führungskraft mit langjähriger Erfahrung im Private Banking gewonnen habe. Damit werde die strategische Ausrichtung des Hauses gestärkt und die Weichen für einen weiteren profitablen Wachstumskurs gestellt, so die Bank.

