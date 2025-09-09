C.H.Beck lässt seinen Chatbot jetzt auch im Steuerrecht los

Fachverlage. Der KI-basierte Rechercheassistent beck-chat ist jetzt auch in den Modulen für Steuerrecht verfügbar, so der deutsche Anbieter Beck-Online.

Der KI-basierte Rechercheassistent beck-chat stehe ab sofort neben den Modulen für Zivilrecht, Arbeitsrecht sowie Miet- und WEG-Recht nun auch in den Modulen zum Steuerrecht zur Verfügung, so der deutsche Fachverlag C.H.Beck bzw. dessen digitale Repräsentanz Beck-Online.

Der Inhalt

Geboten werde eine im Detail ausformulierte Antwort samt Quellenangabe und Zitiervorschlag. Dabei ist beck-chat in den Steuer-Modulen Grund/Plus/Premium sowie weiteren Elementen wie Steuerrech international und Finanzverwaltung.