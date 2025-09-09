 Open menu
Finanz, Personalia

Neue Chefin der Revision: Frances Gleich leitet Internal Audit bei Santander

Frances Gleich ©Manuel Six / Santander

Banken & Kontrolle. Frances Gleich (49) leitet seit 1. September als Chief Audit Executive die interne Revision von Santander in Österreich.

Frances Gleich (49) leitet seit dem 1. September als Chief Audit Executive die interne Revision des Finanzinstituts, so eine Aussendung. Sie ist damit Teil des Management-Teams und berichtet an die Santander-Geschäftsführung in Österreich.

Das Aufgabengebiet der unabhängigen Stelle umfasse die Überprüfung interner Kontrollsysteme, die Optimierung von Geschäftsprozessen sowie die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Die Bank hat laut den Angaben aktuell 365.000 Kundinnen und Kunden, rund 500 Beschäftigte, 28 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Österreich. Sie ist Teil des Banco Santander-Konzerns mit HQ in Spanien.

Die Laufbahn

Gleich ist seit 2017 bei Santander tätig und war zuletzt als Senior Auditorin für den Audit-Bereich Financial Risk zuständig. Zuvor war die gebürtige Australierin zehn Jahre bei Ernst & Young in Frankfurt und Wien mit Prüfungsschwerpunkt im Banken- und Versicherungsbereich tätig.

Sie verfüge über zwanzig Jahre Erfahrung in der internen Revision, Wirtschaftsprüfung und im Risikomanagement. Frances Gleich hat in Australien Medical Science und Wirtschaft studiert.

„Bereich Internal Audit weiterentwickeln“

„Ich freue mich sehr, dass wir diese Schlüsselposition mit einer versierten Expertin aus den eigenen Reihen besetzen konnten. Frances Gleich bringt nicht nur hohe fachliche Kompetenz und einen internationalen Erfahrungsschatz mit, sondern kennt unsere Bank seit vielen Jahren. Damit ist sie die ideale Besetzung, um den Bereich Internal Audit erfolgreich weiterzuentwickeln“, so Olaf Peter Poenisch, CEO von Santander Österreich.

