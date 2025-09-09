Prozessführung: Anwältin Julia Schuster ist neu bei Deloitte Legal

Wirtschaftskanzleien. Deloitte Legal Österreich holt Anwältin Julia Schuster (41) für das Team Konfliktlösung neu an Bord.

Jank Weiler Operenyi, die österreichische Rechtsanwaltskanzlei im globalen Deloitte Legal Netzwerk, hat Rechtsanwältin Julia Schuster als neue Kollegin im Team, so eine Aussendung.

Laufbahn und Aufgaben

Julia Schuster absolvierte ihr Studium der Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz und an der NYU School of Law in New Yok. Sie ist sowohl in Österreich als auch in New York als Anwältin zugelassen, heißt es weiter. Vor ihrem Eintritt in die Kanzlei war sie unter anderem für Fellner Wratzfeld & Partner tätig und arbeitete am New York State Supreme Court.

Die Spezialisierung ihrer rechtsanwaltlichen Praxis liegt im Bereich Prozessführung, insbesondere im Zusammenhang mit Berufsträgerhaftung sowie Post-M&A-, Versicherungs-, Vertrags- und Unternehmensstreitigkeiten

Das Statement

„Wir freuen uns sehr, Julia Schuster in unserem Team willkommen zu heißen“, so Bojana Vareskic, Partnerin bei Deloitte Legal und Leiterin des Fachbereichs Konfliktlösung: „Mit ihrer fachlichen Kompetenzen und ihrem Engagement ist sie eine wertvolle Bereicherung für unsere Mandantschaft und unser gesamtes Team.“