Business

Startup-Initiative „Grow” von Deloitte und Impact Hub startet

Jakob Detering ©Impact Hub / Zeman-Photography

Gründer & ESG. Das Inkubationsprogramm „Grow“ von Deloitte Österreich und Impact Hub Vienna sucht zum 5. Mal Startups gegen den Klimawandel.

Zum fünften Mal werden Gründerinnen und Gründer mit Fokus auf Nachhaltigkeit gesucht, so eine Aussendung: Unterstützt werden bei „Grow“ konkret Social Businesses, die sich mit ihren Geschäftsideen für eine klimaneutrale Zukunft einsetzen.

Vier Runden wurden bereits abgeschlossen. Nun startet erneut die Bewerbungsphase. Aus den Bewerberinnen und Bewerbern werden sechs Startups ausgewählt, die im Rahmen einer sechsmonatigen Acceleration-Phase an der Weiterentwicklung ihrer Businesspläne arbeiten.

Am Ende pitchen die Startups das Ergebnis vor einer Expertenjury. Die beiden Gewinnerteams erhalten insgesamt 15.000 Euro sowie 100 Pro-Bono-Beratungsstunden von Deloitte. Bewerben kann man sich laut den beiden Veranstaltern Deloitte Österreich und Impact Hub Vienna bis 27. Oktober 2025.

Das Wort der CEOs

„Grüne Start-ups sind ein wichtiger Treiber für den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. Bei Deloitte liegt uns das Thema Nachhaltigkeit seit Jahren am Herzen und deshalb freuen wir uns besonders, erneut junge Gründerinnen und Gründer auf Ihrem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmen zu unterstützen“, so Harald Breit CEO von Deloitte Österreich.

„Die Start-up-Landschaft ist bekannt für ihre Innovationskraft und ihre Fähigkeit, auf aktuelle Marktbedürfnisse zu reagieren. Auch wenn sich auf dem Gebiet viel tut, liegt vor allem im Nachhaltigkeitsbereich noch viel unausgeschöpftes Potenzial. Mit unserer Initiative wollen wir das ändern. Wir freuen uns, die vielversprechenden Social Businesses in den kommenden Monaten zu unterstützen“, so Jakob Detering, Geschäftsführer des Impact Hub Vienna.

