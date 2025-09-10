 Open menu
Andreas Rudas tritt als Präsident bei Arthur D. Little ab: Neue Rolle

Andreas Rudas, Bela Virag ©Joanna Pianka

Unternehmen & Berater. Andreas Rudas (72), Präsident von Arthur D. Little Österreich, soll sich künftig in veränderter Rolle um ausgewählte Kunden kümmern.

Strategieberatung Arthur D. Little (ADL) Österreich blicke auf „10 Jahre Erfolgskurs“ zurück und Andreas Rudas werde künftig in veränderter Rolle auftreten, heißt es in einer Aussendung. ADL und Andreas Rudas schlagen damit ein neues Kapitel ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit auf, wie es heißt: Künftig werde Rudas auf eigenen Wunsch hin in veränderter Rolle ausgewählte Kunden gezielt unterstützen.

Die Zahlen

In den vergangenen Jahren habe Arthur D. Little Österreich ein jährliches Umsatzwachstum von 15 Prozent und Gewinnwachstum von 22% verzeichnet, heißt es weiter. Dieser Erfolg spiegele die kontinuierliche strategische Ausrichtung und die engagierte Arbeit des gesamten Teams wider. Rudas, der bislang als Präsident von Arthur D. Little Österreich fungierte, habe ersucht, künftig in veränderter Funktion eine ausgewählte Kundengruppe zu betreuen und so das weitere Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.

Die Statements

„Wir sind sehr dankbar für Andreas‘ Engagement und wertvolle Unterstützung. Sein strategischer Rat, sein positiver Geist und seine diplomatischen Fähigkeiten sind wichtige Faktoren auf unserem Erfolgsweg. Wir freuen uns über die fortgesetzte Zusammenarbeit mit Andreas Rudas“, so Bela Virag, seit 2019 Managing Partner von Arthur D. Little Österreich.

„Gemeinsam haben wir mit Arthur D. Little viel erreicht. Ich freue mich darauf, dieses großartige Unternehmen, das die Top-Performer am Beratungsmarkt anzieht, in anderer Rolle weiterhin zu unterstützen. Es ist eine motivierende Aufgabe, das Team und die bestehenden Kunden von Arthur D. Little in diesem nächsten Kapitel zu begleiten“, wird Andreas Rudas zitiert.

