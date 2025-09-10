Seminar Oberlaa: Herbst-Programm geht am 23. Oktober an den Start

Steuer-Fortbildung. Das Seminar Oberlaa startet in Kooperation mit der ASW ab 23. Oktober in sein Herbst-Seminar: Neues gibt es von A wie Altersvorsorge bis V wie Vorsteuerpauschale.

Gesetzliche Bestimmungen, die sich ständig ändern, erfordern laufende Weiterbildung und Schulung, heißt es in der Ankündigung: Das Seminar Oberlaa in Kooperation mit der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) startet am 23. Oktober in sein Herbst-Seminar.

Auf dem Themenplan stehen demnach praxisnahe und aktuelle Themen für die laufende Beratung und für die Erstellung der Jahresabschlüsse und Steuererklärungen 2025, so die Veranstalter. Dabei setzt man auch auf die Flexibilität des On-Demand-Formats.

Die Inhalte

Das Seminar umfasst 8 Fortbildungseinheiten (gem. § 3 WT-ARL; Fortbildung gem. § 33 (3) BibuG), kostet inklusive Arbeitsbuch ab 350 Euro und steht ab 23. Oktober 2025 on demand zur Verfügung, so die Veranstalter.

Zu den wichtigen Themen gehören demnach heuer:

Betriebsausgaben, Gewinnermittlung & Jahresabschluss (Zufluss von Einnahmen und Abfluss von Ausgaben, Außerplanmäßige Abschreibung von Grundstücken, Variable Kaufpreise, Beginn und Ende der Unternehmereigenschaft)

(Zufluss von Einnahmen und Abfluss von Ausgaben, Außerplanmäßige Abschreibung von Grundstücken, Variable Kaufpreise, Beginn und Ende der Unternehmereigenschaft) Steuererklärungen, Veranlagung, Tarif (Budgetmaßnahmen der Regierung, Pensionsabfindungen von Geschäftsführer:innen, Privatanteile von Notebooks und Co, Basispauschalierung und Vorsteuerpauschale 2025 und 2026, Handelsvertreterpauschale)

(Budgetmaßnahmen der Regierung, Pensionsabfindungen von Geschäftsführer:innen, Privatanteile von Notebooks und Co, Basispauschalierung und Vorsteuerpauschale 2025 und 2026, Handelsvertreterpauschale) Die Umsatzsteuer (korrekte Berichtigung von Rechnungen „richtig“ berichtigt und was man besser bleiben lässt, Unterscheidung zwischen Miete und umfassendem Dienstleistungspaket bei Ärztezentren, Wegfall des Nullsteuersatzes bei Photovoltaikanlagen und zeitliche Abgrenzung anhand von Fallbeispielen, UID-Abfragen)

(korrekte Berichtigung von Rechnungen „richtig“ berichtigt und was man besser bleiben lässt, Unterscheidung zwischen Miete und umfassendem Dienstleistungspaket bei Ärztezentren, Wegfall des Nullsteuersatzes bei Photovoltaikanlagen und zeitliche Abgrenzung anhand von Fallbeispielen, UID-Abfragen) Kraftfahrzeuge, Mobilität (NoVA-Erleichterung für Klein-Lkw der Klasse N1, motorbezogene Versicherungssteuer für E-Autos, Kilometergelder, Pendlereuro)

Förderungen („Steuerliches Long Covid“, Aktuelles zu Handwerkerbonus und Reparaturbonus)

(NoVA-Erleichterung für Klein-Lkw der Klasse N1, motorbezogene Versicherungssteuer für E-Autos, Kilometergelder, Pendlereuro) Förderungen („Steuerliches Long Covid“, Aktuelles zu Handwerkerbonus und Reparaturbonus) Kapitalgesellschaften, Vereine (Vereine: Freiwilligenpauschale, Spendenbegünstigung, Vereinslokale, etc; Gewinnausschüttung nur an bestimmte Gesellschafter:innen, Nutzungseinlagen, Besteuerung von Privatstiftungen)

(Vereine: Freiwilligenpauschale, Spendenbegünstigung, Vereinslokale, etc; Gewinnausschüttung nur an bestimmte Gesellschafter:innen, Nutzungseinlagen, Besteuerung von Privatstiftungen) Immobilien (Umwidmungszuschlag bei Immobilienveräußerungen, anteilige Umwidmungen von Grundstücken, Aufstockung von Altgebäuden und ImmoESt, Meinung des VwGH, Übertragung von Grundstücken gegen Leibrente, Grunderwerbsteuer: Bemessungsgrundlage und Steuersatz bei Anteilsabtretungen, Immobiliengesellschaften, Liebhaberei: Anforderungen an eine Prognoserechnung im Lichte der neuen Regelungen und der aktualisierten LRL)

Regeln bei Betriebsprüfungen, Einsatz von KI und mehr

Ein wichtiges Thema ist erneut auch das Verfahrensrecht und die Kanzleipraxis: Hier stehen etwa im Bereich Betriebsprüfung die Befugnisse von Prüforganen und deren Grenzen sowie der aktualisierte Leitfaden der KSW auf dem Programm.

Zum Thema digitale Tools geht es in Sachen FinanzOnline, JustizOnline und USP um elektronische Zustellung, Alternativen zu ID Austria, ÖNACE, Nachreichen von Unterlagen, Jahresabschlüsse und Firmenbuch; weiters um Gebühren (geänderte Tarife, Richtlinienwartung) und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in WT-Kanzleien (Gewährleistung von Sicherheit und Effizienz).

Von Altersteilzeit-Änderungen bis Werkverträgen

Beim Themenkomplex Arbeitgeber:innen, Arbeitnehmer:innen und Sozialversicherung stehen u.a. die Mitarbeiterprämie 2025, die GPLB (Steuerfreiheit von Trinkgeldern, sozialversicherungsrechtliche Problematik und deren Lösung), die Unterscheidung Echte und freie Dienstnehmer:innen, Werkverträge: Abgrenzung, Judikatur, Änderungen ab 2026 auf dem Programm; außerdem Alterspension, Teilpension, Korridorpension und die Frage des Handlungsbedarfs bei der Altersteilzeit.

Die Vortragenden beim Herbst-Seminar sind: