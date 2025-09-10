 Open menu
Bildung & Uni, Steuer, Tools

Seminar Oberlaa: Herbst-Programm geht am 23. Oktober an den Start

Robert Baumert, Georg Wilfling, Sandra Huber, Gabriele Hackl ©Wirlphoto

Steuer-Fortbildung. Das Seminar Oberlaa startet in Kooperation mit der ASW ab 23. Oktober in sein Herbst-Seminar: Neues gibt es von A wie Altersvorsorge bis V wie Vorsteuerpauschale.

Gesetzliche Bestimmungen, die sich ständig ändern, erfordern laufende Weiterbildung und Schulung, heißt es in der Ankündigung: Das Seminar Oberlaa in Kooperation mit der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) startet am 23. Oktober in sein Herbst-Seminar.

Auf dem Themenplan stehen demnach praxisnahe und aktuelle Themen für die laufende Beratung und für die Erstellung der Jahresabschlüsse und Steuererklärungen 2025, so die Veranstalter. Dabei setzt man auch auf die Flexibilität des On-Demand-Formats.

Die Inhalte

Das Seminar umfasst 8 Fortbildungseinheiten (gem. § 3 WT-ARL; Fortbildung gem. § 33 (3) BibuG), kostet inklusive Arbeitsbuch ab 350 Euro und steht ab 23. Oktober 2025 on demand zur Verfügung, so die Veranstalter.

Zu den wichtigen Themen gehören demnach heuer:

  • Betriebsausgaben, Gewinnermittlung & Jahresabschluss (Zufluss von Einnahmen und Abfluss von Ausgaben, Außerplanmäßige Abschreibung von Grundstücken, Variable Kaufpreise, Beginn und Ende der Unternehmereigenschaft)
  • Steuererklärungen, Veranlagung, Tarif (Budgetmaßnahmen der Regierung, Pensionsabfindungen von Geschäftsführer:innen, Privatanteile von Notebooks und Co, Basispauschalierung und Vorsteuerpauschale 2025 und 2026, Handelsvertreterpauschale)
  • Die Umsatzsteuer (korrekte Berichtigung von Rechnungen „richtig“ berichtigt und was man besser bleiben lässt, Unterscheidung zwischen Miete und umfassendem Dienstleistungspaket bei Ärztezentren, Wegfall des Nullsteuersatzes bei Photovoltaikanlagen und zeitliche Abgrenzung anhand von Fallbeispielen, UID-Abfragen)
  • Kraftfahrzeuge, Mobilität (NoVA-Erleichterung für Klein-Lkw der Klasse N1, motorbezogene Versicherungssteuer für E-Autos, Kilometergelder, Pendlereuro)
    Förderungen („Steuerliches Long Covid“, Aktuelles zu Handwerkerbonus und Reparaturbonus)
  • Kapitalgesellschaften, Vereine (Vereine: Freiwilligenpauschale, Spendenbegünstigung, Vereinslokale, etc; Gewinnausschüttung nur an bestimmte Gesellschafter:innen, Nutzungseinlagen, Besteuerung von Privatstiftungen)
  • Immobilien (Umwidmungszuschlag bei Immobilienveräußerungen, anteilige Umwidmungen von Grundstücken, Aufstockung von Altgebäuden und ImmoESt, Meinung des VwGH, Übertragung von Grundstücken gegen Leibrente, Grunderwerbsteuer: Bemessungsgrundlage und Steuersatz bei Anteilsabtretungen, Immobiliengesellschaften, Liebhaberei: Anforderungen an eine Prognoserechnung im Lichte der neuen Regelungen und der aktualisierten LRL)

Regeln bei Betriebsprüfungen, Einsatz von KI und mehr

Ein wichtiges Thema ist erneut auch das Verfahrensrecht und die Kanzleipraxis: Hier stehen etwa im Bereich Betriebsprüfung die Befugnisse von Prüforganen und deren Grenzen sowie der aktualisierte Leitfaden der KSW auf dem Programm.

Zum Thema digitale Tools geht es in Sachen FinanzOnline, JustizOnline und USP um elektronische Zustellung, Alternativen zu ID Austria, ÖNACE, Nachreichen von Unterlagen, Jahresabschlüsse und Firmenbuch; weiters um Gebühren (geänderte Tarife, Richtlinienwartung) und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in WT-Kanzleien (Gewährleistung von Sicherheit und Effizienz).

Von Altersteilzeit-Änderungen bis Werkverträgen

Beim Themenkomplex Arbeitgeber:innen, Arbeitnehmer:innen und Sozialversicherung stehen u.a. die Mitarbeiterprämie 2025, die GPLB (Steuerfreiheit von Trinkgeldern, sozialversicherungsrechtliche Problematik und deren Lösung), die Unterscheidung Echte und freie Dienstnehmer:innen, Werkverträge: Abgrenzung, Judikatur, Änderungen ab 2026 auf dem Programm; außerdem Alterspension, Teilpension, Korridorpension und die Frage des Handlungsbedarfs bei der Altersteilzeit.

Die Vortragenden beim Herbst-Seminar sind:

  • Mag. (FH) Robert Baumert StB, Wien
  • Mag. Georg Wilfling StB, Graz
  • MMag.a Dr.in Sandra Huber, LL.M. StB/WP, Pöttsching
  • Mag.a Gabriele Hackl StB/WP, Wien

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Die neuen Zertifikatslehrgänge der ASW: Jetzt anmelden
  2. Kanzlei Schiefer tritt respACT bei: „Keine Ideologie, sondern Ökonomie“
  3. 15 % US-Zoll: So können EU-Exporteure laut Deloitte die Kosten senken
  4. Verstärkung für Steuerberater: Gefördertes Projekt von waff und ASW

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

„Trusted AI Framework“ von TÜV Austria und Unis soll die KI zügeln

Andreas Rudas tritt als Präsident bei Arthur D. Little ab: Neue Rolle

Startup-Initiative „Grow” von Deloitte und Impact Hub startet

Wenn Informationsfreiheit böse Lieferanten lockt: EY will Wächter sein

WU-Master klettert im Financial Times-Ranking auf Platz 18

Neu in Finanz:

Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

Neue Chefin der Revision: Frances Gleich leitet Internal Audit bei Santander

Bauriese Strabag SE steigt in den österreichischen Leitindex ATX auf

Das Schulden-Drama der Amerikaner: „Warum der Dollar wanken wird“

Banken geben ABO Energy syndizierte Kreditlinie mit Clifford Chance

Neu in Recht:

Buch-Update: Verfassungsrecht in der 14. Auflage mit Informationsfreiheit

Bis jetzt 1.300 FlexCo-Gründungen in Österreich: „Erfolg und Reparaturbedarf“

Prozessführung: Anwältin Julia Schuster ist neu bei Deloitte Legal

AURENA gehört jetzt mehrheitlich DRS Investment, Brandl & Talos hilft

Construction & Real Estate: Jürgen Tatzreiter jetzt Anwalt bei KWR

Neu in Steuer:

Seminar Oberlaa: Herbst-Programm geht am 23. Oktober an den Start

Nach Gipfeltreffen: Wien verschiebt Erhöhung der Ortstaxe auf 2026

C.H.Beck lässt seinen Chatbot jetzt auch im Steuerrecht los

SteuerExpress: Rücktritt vom Zeitausgleich wegen Krankenstand, Krankenversicherungsbeiträge und mehr

Wiens Ortstaxe steigt von 3,2 auf 8,5 Prozent: WKW reagiert ungewohnt heftig

Neu in Bildung/Uni:

Stephan Gasser ist neuer Geschäftsführer der FHWien der WKW

TU Wien: Mehr Licht für Fortschritt in der Mikroskopie

100 Jahre Linde Verlag: Von der Steuer- und Wirtschaftskartei zur KI

Neues Tool von Technik-Uni: Weltkarte für Pflanzen-Gesundheit

Technologiepark als Versuchsobjekt: Test von TU Berlin und Partnern

Neu in Personalia:

Stephan Gasser ist neuer Geschäftsführer der FHWien der WKW

Andreas Rudas tritt als Präsident bei Arthur D. Little ab: Neue Rolle

Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

Neue Chefin der Revision: Frances Gleich leitet Internal Audit bei Santander

Prozessführung: Anwältin Julia Schuster ist neu bei Deloitte Legal

Neu in Motor:

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Das ändert sich 2025 im Verkehr: Erhöhungen bei Pickerl, Dienstfahrten, Kilometergeld und mehr

L17-Führerscheine holen zum regulären B-Führerschein immer weiter auf

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Seminar Oberlaa: Herbst-Programm geht am 23. Oktober an den Start

„Trusted AI Framework“ von TÜV Austria und Unis soll die KI zügeln

C.H.Beck lässt seinen Chatbot jetzt auch im Steuerrecht los

SteuerExpress: Rücktritt vom Zeitausgleich wegen Krankenstand, Krankenversicherungsbeiträge und mehr

Die neuen Zertifikatslehrgänge der ASW: Jetzt anmelden