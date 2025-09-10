Fachhochschulen & Management. Ex-WU-Professor Stephan Gasser ist neuer Geschäftsführer der FHWien der WKW und ihrer Tochter FHW.



Die FHWien der WKW – man sieht sich als Österreichs führende Fachhochschule für Management und Kommunikation – hat seit dem 1. September 2025 einen neuen Geschäftsführer: Der promovierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Stephan Gasser zeichnet in seiner neuen Funktion für die FHWien der WKW und ihr Tochterunternehmen FHW Education & Management GmbH verantwortlich, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Gasser, ein gebürtiger Wiener mit Kärntner Wurzeln, absolvierte das Magisterstudium an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien und der University of Texas at Austin mit den Schwerpunkten Finance und Entrepreneurship.

An der WU Wien promovierte er am Institute for Finance, Banking and Insurance zum Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Seine fachlichen Schwerpunkte und der Fokus seiner wissenschaftlichen Publikationen liegen in den Bereichen Kryptoökonomie, Responsible Finance sowie Mergers and Acquisitions.

Zu Gassers beruflichen Stationen im Hochschulsektor zählen laut den Angaben u.a. das IMC Krems und die WU Wien (als Institutsvorstand bzw. Assistant Professor für Finance). Er war außerdem u.a. externer Lektor und Co-Founder sowie Geschäftsführer der FINcredible GmbH, Österreichs erstem bei der FMA registrierten Kontoinformationsdienstleister.

Die Aufgabe

„Wir freuen uns, mit Stephan Gasser einen Geschäftsführer zu begrüßen, der akademische Expertise mit unternehmerischer Praxis verbindet“, so Barbara Kluger-Schieder, Leiterin des Bildungsmanagements der Wirtschaftskammer Wien (WKW) und Vorsitzende des Beirats der FHWien der WKW: „Dank seiner langjährigen Tätigkeit in der Lehre und Forschung an Hochschulen sowie seiner Erfahrung als Co-Founder und Geschäftsführer in der Privatwirtschaft besitzt er das ideale Rüstzeug, um die FHWien der WKW erfolgreich weiterzuentwickeln.“

Stephan Gasser wird zitiert: „Die FHWien der WKW ist eine etablierte Größe in der österreichischen Bildungslandschaft, die sich durch ihre enge Vernetzung mit der Wirtschaft auszeichnet. Ihre praxisnahen Studiengänge eröffnen den Studierenden exzellente Karrierechancen. In meiner neuen Funktion sehe ich es als zentrale Aufgabe, diesen erprobten Weg weiterzugehen.“

Zugleich möchte er „frische Impulse setzen, um unsere Hochschule erfolgreich in eine Zukunft zu führen, die von einem tiefgreifenden Wandel in Technologie, Arbeitswelt und Gesellschaft geprägt ist. Ich freue mich sehr darauf, dabei mit dem bewährten Team der FHWien der WKW zusammenzuarbeiten.“