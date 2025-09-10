„Trusted AI Framework“ von TÜV Austria und Unis soll die KI zügeln

KI in kritischen Bereichen. Ein neuer Audit-Katalog soll für „Safe and Certifiable AI Systems“ sorgen. Er kommt von JKU LInz, IT-Center Hagenberg und TÜV Austria.

In Zusammenarbeit mit der Johannes Kepler Universität Linz (JKU), dem Software Competence Center Hagenberg (SCCH) und dem Joint Venture TRUSTIFAI wurde ein durchgängiger Audit-Katalog entwickelt, der technische, rechtliche und ethische Anforderungen in überprüfbare Kriterien übersetzt, so eine Aussendung von TÜV Austria. Das entsprechende Whitepaper wurde nun gemeinsam präsentiert. Zielgruppe sind Verantwortliche in den Bereichen Systementwicklung, Corporate Governance, Qualitäts- und Risikomanagement.

Das Trusted AI Framework basiert demnach auf drei zentralen Säulen: Sichere Softwareentwicklung, funktionale Anforderungen sowie Ethik und Datenschutz. Es biete eine strukturierte Methodik zur Bewertung der funktionalen Vertrauenswürdigkeit von Machine-Learning-Systemen – inklusive risikobasierter Mindestanforderungen und statistischer Tests mit unabhängigen Datenstichproben.

„Sicherer Einsatz in kritischen Bereichen“

„Mit dem Trusted AI Framework schaffen wir erstmals die Grundlage für eine transparente und reproduzierbare Zertifizierung von KI- Systemen – ein entscheidender Schritt für deren sicheren Einsatz in kritischen Bereichen wie Medizin, Industrie oder Mobilität“, erklärt Andreas Gruber, Geschäftsführer des TÜV Austria Joint Ventures TRUSTIFAI.

Das Whitepaper dokumentiere Methodik wie auch praktische Erfahrungen aus der Anwendung des Prüfkatalogs. Es zeige typische Fehlerquellen wie Datenlecks, unzureichende Domänendefinitionen oder unzureichende Tests der KI-Anwendungen auf und bietet konkrete Handlungsempfehlungen. Auf dem Foto: TÜV Austria CEO Stefan Haas sowie die TRUSTIFAI-Geschäftsführer Andreas Gruber und Thomas Doms.