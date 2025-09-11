Informationsfreiheitsgesetz ist gestartet: Neuer Kurzkommentar

Behörden & Bürger. Am 1. September 2025 begann in Österreich ein neues Kapitel staatlicher Transparenz. Passend dazu erscheint der Kurzkommentar „Informationsfreiheitsgesetz“.

Am 1. September 2025 begann ein neues Kapitel staatlicher Transparenz, heißt es bei Fachverlag Manz: Der neue Art 22a B-VG verankert ein Grundrecht auf Zugang zu Informationen öffentlicher Stellen, das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) regelt dessen konkrete Ausgestaltung und Umsetzung.

Damit verbunden seien komplexe Abwägungen zwischen dem Anspruch auf Offenheit und berechtigten Geheimhaltungsinteressen, denn nicht jede Information darf weitergegeben werden. Und die neue Transparenz kann unter Umständen auch neue Gefahren in sich bergen, warnen Berater.

Der Inhalt

Der neue Kurzkommentar mit Stand Juni 2025 umfasst rund 200 Seiten und setzt auf die Auswertung des Ausschussberichts, der zentrale Hinweise für die Gesetzesauslegung liefert, sowie präzise Auswertung der bereits umfangreichen Literatur und Fachdiskussion zur neuen Informationsfreiheit, heißt es weiter. Gedacht ist die Neuerscheinung für die Bedürfnisse der Praxis, insbesondere Rechtsanwender:innen.

Die Autoren sind:

MMag. Dr. Franz Koppensteiner, LL.M., stv. Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst

MMag. Dr. Florian Lehne, LL.M., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Universität der Bundeswehr München

Hon.-Prof. Dr. Hans Peter Lehofer, Senatspräsident am VwGH und Honorarprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien