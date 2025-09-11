Pernod Ricard Austria macht Christopher Robl zum neuen Chef

Getränke & Management. Pernod Ricard Austria befördert Christopher Robl (42) zum Geschäftsführer. Er folgt auf Véronique Jacquet.

Mit Anfang September kam es bei Pernod Ricard Austria zu personellen Veränderungen, so eine Aussendung: Véronique Jacquet, die die österreichische Niederlassung des internationalen Spirituosenkonzerns seit mehreren Jahren leitete, kehrt in ihre Heimat Frankreich zurück, um innerhalb der Pernod Ricard Gruppe eine neue Aufgabe zu übernehmen.

An ihre Stelle trat mit 1. September 2025 Christopher Robl, der in den vergangenen Jahren als Commercial Director von Pernod Ricard Austria die Geschäftsentwicklung des Unternehmens in Österreich entscheidend geprägt habe.

Die Laufbahn

Christopher Robl war zuvor u.a. im International Marketing bei der OMV sowie im Sales Team von Nestlé und ging 2011 als Head of Key Account bei Pernod Ricard an Bord. 2016 übernahm er die Position des Sales Director und zeichnete in dieser Funktion für die Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation verantwortlich.

Seit 2019 fungierte er als Commercial Director und leitete die kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens – mit maßgeblichem Einfluss auf den nachhaltigen Ausbau der Marktanteile sowie die erfolgreiche Implementierung der Unternehmensstrategie, heißt es. Pernod Ricard Austria habe seine Position im Premium-Spirituosen-Segment kontinuierlich ausgebaut.